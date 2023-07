☆この度は当商品をご覧頂き誠にありがとうございます。

◆商品名

※新品ケース 名探偵コナン PART 1~PART 30-10

DVD全263巻 全巻セット

PART 1 7巻

PART 2 7巻

PART 3 7巻

PART 4 7巻

PART 5 8巻

PART 6 7巻

PART 7 9巻

PART 8 7巻

PART 9 9巻

PART 10 9巻

PART 11 8巻

PART 12 10巻

PART 13 10巻

PART 14 10巻

PART 15 10巻

PART 16 8巻

PART 17 10巻

PART 18 10巻

PART 19 10巻

PART 20 10巻

PART 21 9巻

PART 22 9巻

PART 23 6巻

PART 24 10巻

PART 25 10巻

PART 26 10巻

PART 27 10巻

PART 28 8巻

PART 29 8巻

PART 30 10巻

◆状態

※写真の様な6枚入りの

新品ケースに交換させて頂いております。

ジャケットも全て揃っています。

通常のトールケースに比べ1/5程に圧縮されてますのでスペースもとらず保管に最適です!

またディスク、ジャケットに管理シール等が貼ってある箇所が御座います、多少のキズ、色褪せがある事が御座います。

商品はレンタル品ですので一律やや傷や汚れありの状態としておりますが綺麗なものも御座います。

上記をご理解の上、ご購入お願い致します。

◆梱包方法

新品ケースに交換させて頂いております。

簡易的な防水包装をし、クッション材使用ケースもしくはネコポス箱にて梱包致します。

◆発送方法

主に匿名発送対応のゆうゆうメルカリ便

らくらくメルカリ便のどちらかの方法での対応となります。

ご注文翌日の発送を心掛けますが外出する事が御座いますのでお時間を頂く場合が御座いますのでご了承ください。

◆その他

ペット、喫煙者なしです。

他にも映画、アニメ、ドラマのDVDなど

多数出品しております。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

