商品の情報 商品のサイズ M ブランド ロアー 商品の状態 未使用に近い

希少モデル⭐roar ロアー 2丁拳銃 スワロフスキー☆ビジュー ポケット付き カットソー 1 ホワイト人気完売の希少モデルです♪芸能人等、多数セレブ着用の知る人ぞ知るハイブランドです。ロアーの2丁拳銃全てに、スワロフスキー☆クリスタルを、贅沢に施した、とても素敵な高級感溢れる希少な御品です。スワロフスキー☆クリスタルが、光の加減で、きらきら☆輝き、とても綺麗です。細部の仕様やパーツにも拘ったラグジュアリー感漂う特別な逸品です。前身頃には、3個のポケット、所々にダメージ加工を施した、とても手の込んだ斬新なデザインがインパクトのある、オシャレな雰囲気を醸し出して、一枚で存在感抜群の御品です!とても着心地の良いお素材で、オーバーサイズで、御使用可能です。芸能人等、多数セレブ着用ブランドになります。既に完売の為、現在とても入手困難困難な御品です。他人と被りたくないオシャレな方、お探しの方へどうぞ♪1度の着用で、とても綺麗です。画像で御確認下さい。サイズ 1 着丈89cm 身巾50cm 肩幅50cm 脇下袖丈6cm位。素材 綿50%。レーヨン50%。カラー ホワイト。クリア・スワロフスキークリスタル。製造国 日本製。定価48,000円位。他にも多数出品して居ります。ジルサンダー シュプリーム ドレスキャンプ ロアー メゾンキツネ ディーゼル Y-3 ワイスリー ヨウジヤマモト ビューティフルピープル マスターマインド フランシストモークス MSGM 等 出品中同梱発送は、送料分サービスさせて頂きます☘ご購入前に御相談下さい。ハッシュタグをタップ ↓#星空メンズはこちら#星空クローゼットはこちら#ロアーガンズ#ロアー#roar#roarguns#ビジューTシャツ#スワロフスキー2丁拳銃#Tシャツ#メンズTシャツ#メンズカットソー#ワンピース#スワロフスキーワンピース#スワロフスキーTシャツ#2丁拳銃#二丁拳銃#スワロフスキーカットソー#スワロフスキー取り扱いブランド店舗#イエナ#プラージュ#ドゥーズィエムクラス#トゥモローランド#ビームス#デミルクスビームス#ユナイテッドアローズ

