値段が激安 こたちゃん様 専用 植物/観葉植物

種類···バラ

確認用 今季初収穫！清水白桃の若桃 4.5kg



26-13 斑入りモンステラ 黄斑入り・オーレア Aurea

(お客様専用をお作りしますのでコメントをお願いいたします)

特選 高級品 強刺 アガベ チタノタ 白鯨 仁王冠 A3-01



2851S 【発根済み】斑入りモンステラ／散り斑株

モーヴギモーヴ (2,280)

現地球 発根済 コピアポア ブリドゲイシ 舞竜丸 botanize 鉢つき

グリーン・ハート (2,280)

euukie 様専用 アガベ 多肉植物 ホリダ錦 激レア！ 白中斑

リパルティール (2,280)

【No11】アガベ.パリー.トランカータ parryi truncate

ジョリートレンドセッター (2,280)

③ アガベ オアハカ オテロイ オアハカオテロイ 現地株 ベアルート

Y - ラロック (2,280)

2韓国苗 多肉植物美苗 交配種 100苗セット 実生2-4CM

ガーネット・ジェム (1,880)

アガベ チタノタ FO-076 逆刺 蟹タイプ

ブリランテ (1,880)

グラキリス 発根済み ozwrt 塊根 コーデックス

計 (15,160)

希少❗️ アガベ ボーチンブルー 大苗 アテナータ 観葉植物



アガベ チタノタ 【フィリグリー】 極上コレクション株 オテロイ

値引き (－1,550)

ランポー サボテン アストロフィツム 多肉 多肉植物



レシネス様専用ベイチーノーシールド ビカクシダ

差し引き合計 (13,610)

チタノタ ゴジラ GODZILLA 子株



2864S 【発根済み】斑入りモンステラ／人気の2株入り‼︎

宅急便60〜80サイズで発送いたします。

強刺 白鯨 メリクロン子株



山野草◆厚岸ホテイアツモリソウ◆花1＋葉2◆◆No60

複数ご購入の方には値引きをいたします。

ビカクシダ ベイチーワイルド veitchii wild

(2苗) 200円値引き

アガベ チタノタ 狂刺し 白鯨 （ 腹輪錦）強棘狂刺厚葉極上美株 S24035

(3苗) 450円値引き

チランジア ドラティ エアプランツ 大サイズ

(4苗) 800円値引き

アガベ チタノタ スナグルトゥース 発根管理中！【ムチムチ株・強鋸歯】



多肉植物アガベ チタノタ 狼人子株



べっぴん堂さま専用☆おらいさん苗の葉挿し大量セット

季節、温度、土質、肥料等で花形花色は変化します。

希少種 特選株 パキポディウム アンボンゲンセ 良形将来有望 強棘 極太 発根済



ビカクシダ 親株ヒリー Khnphon クンフォン(OC)

品種タグは付属しません。

アガベ チタノタ 狼牙



ドライフラワー♡小さなセット ヒメコバンソウとカゼクサ

複数希望の方、他の品種をお探しの方はご相談ください。(複数ご購入の場合、お気持ちで値引きいたしますのでコメントくださいね)

アグラオネマ ピクタム トリカラー アチェ 初期タグ付き



Aglaonemapictumマルチカラー白玉【tecmocco様専用】



【ウィリアム モリス】ファイバークレイ 32 グレー おしゃれ 可愛い 植木鉢

#バラ

JMD ディッキア Dyckia まとめ売り JMD棚5番 9株

#薔薇

フィカスアルテシマ ゴムの木 曲がりあり

#挿し木

Collection アガベ チタノタ 狂刺夕映 検）悪魔くん シーザー 白鯨

#挿し穂

3 谷田貝系銀冠玉錦 実生 特選 サボテン ロホホラ

#希少種

yyy様専用ヴィンテージ 花台 フラワースタンド サイドテーブル 剥離

#レア

ブラヘア アルマータ F 特白個体

#絶版

Kikko鉢 Kikko 吉光釜 激レア鉢 アガベ チタノタ グラキリス

#裸苗

10-4 斑入りモンステライエロー・タイコンステレーション YellowMon

#切り花種

NO.176【希少】富貴蘭 一玄丸

#イングリッシュローズ

Strong白!!アグラオネマ ピクタムトリカラーAglaonema

#ER

けい 様 専用ページ

#DA

ケラリアピグマエア 【大株 発根済】コレクション株

#バラ苗木

アガベ 「イシスメンシス」 子株付き！

#バラ苗

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

種類···バラ(お客様専用をお作りしますのでコメントをお願いいたします)モーヴギモーヴ (2,280)グリーン・ハート (2,280)リパルティール (2,280)ジョリートレンドセッター (2,280)Y - ラロック (2,280)ガーネット・ジェム (1,880)ブリランテ (1,880)計 (15,160)値引き (－1,550)差し引き合計 (13,610)宅急便60〜80サイズで発送いたします。複数ご購入の方には値引きをいたします。(2苗) 200円値引き(3苗) 450円値引き(4苗) 800円値引き季節、温度、土質、肥料等で花形花色は変化します。品種タグは付属しません。複数希望の方、他の品種をお探しの方はご相談ください。(複数ご購入の場合、お気持ちで値引きいたしますのでコメントくださいね)#バラ#薔薇#挿し木#挿し穂#希少種#レア#絶版#裸苗#切り花種#イングリッシュローズ#ER#DA#バラ苗木#バラ苗

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【3/13画像更新】154⭐️開花株 ⭐️【ラズベリーみるく♪♪】限定1株未株分入力中…様専用商品 ペラルゴニウム ミラビレ 刺し技 発根済み 美株シストーチスsp.パプア Cystorchis sp. ジュエルオーキッドバシラリス（実生）モンソニア ムルチフィダ 開花中 実生(鉢付き)多肉植物 桜エンディング 葉挿し苗2.minosan様 22日以降発送の方はコメントください！パキポディウム マカイエンセ 【魔界玉】