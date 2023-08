種類...知育系パズル

☆手作りの知恵の輪 瓶棒妃麻奈

整理番号 85

名称 ロイヤル角1 瓶知恵の輪 SN0085

蓋 なし

棒 木21φ x 163L

ボルト W1/2(インチ) x 75L + ナット

木ネジ 9φ x 88L

ロイヤル角1 瓶知恵の輪 SN0085

難度 4

サイズ(HWD) 179 x 124 x 85

質量 868g

備考 ガラスの色が濃いので見えづらい

☆写真 1) 正面 2) 裏面 3)左側面 4) 右側面 5) 上面 6) 底面

7) 俯瞰 8) 外での組み立て 9) バラの部品 10) 部品を入れた状態

☆材料について

ガラス瓶はお酒が入っていたものの再利用です。ねじ類は、日曜大工等の材料として手に入る物です。

蓋を締めるネジがない(元々コルク栓だった)ので、運搬中にネジがゆるまないようにするためにくさびを入れます(出荷時)。

☆難度について

難度は(あくまで主観ですが)1~5の表記で 4 です。W1/2のボルトの頭が太すぎて瓶の口を通りません。このボルトを通すだけでも難度が高くなっています。

☆ガラスの瓶を使ったパズルです。知恵の輪の仲間とも言えます。

世の中には、数多くの知恵の輪が出回っていますが、その多くは金属製か紐通しの類です。その中に、わずかにガラス瓶のパズルが作られていましたが、今ではあまり見かけないようです。

ここに出品する作品は、木の棒に穴をあけ、そこにボルトを通してナットを締め、木ネジを止めてあるだけです。

それらがガラスの瓶の中に入っており、棒は瓶の口んら出ています。この状態でボルトや木ネジをどのように通すか、ボルトやナットをどうやって回すかがパズルなのです。

木の棒の内部は見えませんが、写真9~10でも判るとおり、ボルトが途中で切れているというようなカラクリはありません。

木の棒を抜いて、全ての部品を外に出してください。そして元に戻してください。本来は知恵の輪ですが、オブジェとして飾っておくのも、有りかもしれません。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

