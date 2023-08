上品な ARC'TERYX × BEAMS Atom LT Hoody 別注 L ナイロンジャケット

ARC'TERYX × BEAMS Atom LT Hoody 別注 men's Lサイズ

ノベルティのカップホルダー付きです。

アルパインクライミングでミッドレイヤーあるいは単体で着られるアイテムとして定評のある、多様性に優れた軽量中綿フーディ。さまざまな天候や発汗レベルに対応するコアロフト™コンパクトは、濡れても暖かさを保ち、圧縮・収納を繰り返してもロフトを維持。

耐水性を備えたヨーノ™ 20 表面素材は透湿性と耐久性を備え、ストレッチの効いたサイドパネルでフィット感と動きやすさを実現。

素材:FC0 DWR加工のTyono™ 20d-100% ナイロン

Color:Boro Blue

Size:L(メンズ)

ビームス

カラー···ブルー

柄・デザイン···その他

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アークテリクス 商品の状態 新品、未使用

