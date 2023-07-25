新しいコレクション Razer Leviathan V2 X PC周辺機器

ー内容物ー

EPSON プリンター EW-M571T 印刷枚数 約1400枚

・Leviathan V2 X本体

LG HF85JG FULL HD 超短焦点プロジェクター

・取説

新品未使用 Allied Telesis AT-GS910/5 3式

・外箱

ネットギア Orbi WiFi6 Micro ルーター&サテライトセット

・内箱

WEBCAM RYAN KAKAO FRIENDS

・Razer ステッカー

新品！AZIO レトロキーボード maple Bluetooth ワイヤレス

・Type-C (USB Power Delivery対応)

SANWA SUPPLY KB-STPTS-10 STP 10m 60本セット



Elgato Stream Deck 15キー

ー仕様ー

COMBO TOUCH iK1057BK iPad(7,8,9世代対応)

Razer Chroma™ RGB (14 ゾーン)

51◯NZXT CAPSULE AP-WUMIC-W1 マイク KM0508-3

USB オーディオ入力

SanDisk SDSDQU-128G-290-3M

Razer Audio アプリ

スキャナー CZUR Shine Ultra 1300A3 Pro

カスタム 10 バンド EQ

MISTEL BAROCCO MD770 左右分離型 キーボード 有線

最大音圧レベル (SPL): 90dB

WESTERN DIGITAL 3.5インチHDD 6TB（2本）

PC オーディオデバイスの切り替え (Razer Synapse でサポート)

Canon 純正トナー CRG-418 KCMY ４色セット



写真のゲーミングデバイス全て売ります。

ー互換性ー

モニターアーム エルゴトロン LX 白

Bluetooth 5.0 接続

GMK Analog Dreams R2 +Novelty & Accent

PC への USB Type-C 接続

EPSON EP-808AW EP-707A



【新品未使用】スターウォーズバーチャルキーボード

ーその他ー

RICOH SGカートリッジ

そのほかの概要はRazer公式サイトにてご確認ください。

【@ん様専用】Game Capture HD60 S+

購入者様の不備・都合による購入キャンセルは御遠慮させて頂いておりますので、予めご了承ください。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

ー内容物ー・Leviathan V2 X本体・取説・外箱・内箱・Razer ステッカー・Type-C (USB Power Delivery対応)ー仕様ーRazer Chroma™ RGB (14 ゾーン)USB オーディオ入力Razer Audio アプリカスタム 10 バンド EQ最大音圧レベル (SPL): 90dBPC オーディオデバイスの切り替え (Razer Synapse でサポート)ー互換性ーBluetooth 5.0 接続PC への USB Type-C 接続ーその他ーそのほかの概要はRazer公式サイトにてご確認ください。購入者様の不備・都合による購入キャンセルは御遠慮させて頂いておりますので、予めご了承ください。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

XGIMI MOGO PRO モバイルプロジェクター 1080pG pro x SuperlightFinalmouse Starlight Tenzモデル【美品】7sPro 完成品 フルセットおまけ付き 自作キーボード