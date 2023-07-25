お知らせ ログイン 会員登録 出品
新しいコレクション Razer Leviathan V2 X PC周辺機器

商品の説明

ー内容物ー
EPSON プリンター　EW-M571T 印刷枚数 約1400枚
・Leviathan V2 X本体
LG HF85JG FULL HD 超短焦点プロジェクター
・取説
新品未使用　Allied Telesis AT-GS910/5 3式
・外箱
ネットギア Orbi WiFi6 Micro ルーター&サテライトセット
・内箱
WEBCAM RYAN KAKAO FRIENDS
・Razer ステッカー
新品！AZIO レトロキーボード　maple Bluetooth ワイヤレス
・Type-C (USB Power Delivery対応)
SANWA SUPPLY KB-STPTS-10 STP 10m 60本セット

Elgato Stream Deck 15キー
ー仕様ー
COMBO TOUCH iK1057BK iPad(7,8,9世代対応)
Razer Chroma™ RGB (14 ゾーン)
51◯NZXT CAPSULE AP-WUMIC-W1 マイク KM0508-3
USB オーディオ入力
SanDisk SDSDQU-128G-290-3M
Razer Audio アプリ
スキャナー　CZUR Shine Ultra 1300A3 Pro
カスタム 10 バンド EQ
MISTEL BAROCCO MD770 左右分離型 キーボード 有線
最大音圧レベル (SPL): 90dB
WESTERN DIGITAL 3.5インチHDD 6TB（2本）
PC オーディオデバイスの切り替え (Razer Synapse でサポート)
Canon　純正トナー　CRG-418　KCMY　４色セット

写真のゲーミングデバイス全て売ります。
ー互換性ー
モニターアーム エルゴトロン LX 白
Bluetooth 5.0 接続
GMK Analog Dreams R2 +Novelty & Accent
PC への USB Type-C 接続
EPSON EP-808AW EP-707A

【新品未使用】スターウォーズバーチャルキーボード
ーその他ー
RICOH SGカートリッジ
そのほかの概要はRazer公式サイトにてご確認ください。
【@ん様専用】Game Capture HD60 S+
購入者様の不備・都合による購入キャンセルは御遠慮させて頂いておりますので、予めご了承ください。

XGIMI MOGO PRO モバイルプロジェクター　1080p

商品の情報

商品の状態未使用に近い

G pro x Superlight

Finalmouse Starlight Tenzモデル

【美品】7sPro 完成品 フルセットおまけ付き　自作キーボード
ー内容物ー・Leviathan V2 X本体・取説・外箱・内箱・Razer ステッカー・Type-C (USB Power Delivery対応)ー仕様ーRazer Chroma™ RGB (14 ゾーン)USB オーディオ入力Razer Audio アプリカスタム 10 バンド EQ最大音圧レベル (SPL): 90dBPC オーディオデバイスの切り替え (Razer Synapse でサポート)ー互換性ーBluetooth 5.0 接続PC への USB Type-C 接続ーその他ーそのほかの概要はRazer公式サイトにてご確認ください。購入者様の不備・都合による購入キャンセルは御遠慮させて頂いておりますので、予めご了承ください。

商品の情報

商品の状態未使用に近い

新しいコレクション Razer Leviathan V2 X PC周辺機器

4分钟前

新しいコレクション Razer Leviathan V2 X PC周辺機器

¥13,500 ¥11,475

(税込) 送料込み
7
12
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

5338a

 1782

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (12)

5338a
新しいコレクション Razer Leviathan V2 X PC周辺機器 新しいコレクション Razer Leviathan V2 X PC周辺機器

Compact, USB Type C PC Soundbar – Razer Leviathan V2 X | Razer

Compact, USB Type C PC Soundbar – Razer Leviathan V2 X | Razer


Compact, USB Type C PC Soundbar – Razer Leviathan V2 X | Razer

Compact, USB Type C PC Soundbar – Razer Leviathan V2 X | Razer


Amazon.com: Razer Leviathan V2 X: PC-soundbar-with Full-Range

Amazon.com: Razer Leviathan V2 X: PC-soundbar-with Full-Range


Compact, USB Type C PC Soundbar – Razer Leviathan V2 X | Razer

Compact, USB Type C PC Soundbar – Razer Leviathan V2 X | Razer


Razer Leviathan V2 X PC Gaming Compact Soundbar: USB Type C, BT

Razer Leviathan V2 X PC Gaming Compact Soundbar: USB Type C, BT


Amazon.com: Razer Leviathan V2 X: PC-soundbar-with Full-Range

Amazon.com: Razer Leviathan V2 X: PC-soundbar-with Full-Range


Razer Leviathan V2 X | Compact PC Gaming Soundbar

Razer Leviathan V2 X | Compact PC Gaming Soundbar

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 新しいコレクション Razer Leviathan V2 X PC周辺機器
© www.inba.net, Inc.