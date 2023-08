ご覧いただきありがとうございます。

【商品の説明】

【商品の状態】

286 288A ツーマントルランタンです

個人で使用しておりました。

ケースに入れ自宅内での保管です。

年数が経っており、キズはあります。

凹みはありません。

ポンピング問題ありません

点火確認済みです

マントルは装着したまま発送致しますが

輸送中に落ちてしまうかもしれません。

ご了承下さい。

95年4月製です

本体 ケース 未使用マントル1個

コメント無し即購入OKです。

梱包はリサイクル品を使用します。

不明点はご質問ください。

商品の情報 ブランド コールマン 商品の状態 やや傷や汚れあり

