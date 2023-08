ご覧いただきありがとうございます(^^)

※写真は全て現物の写真です。

プロフィールは最後まで閲覧お願い致します。

【商品説明】

◎アイテム

ace エースジーン

ガジェダブル 3way 14L

定価¥26400

品番55534

2気室の3WAYバックパック。付属のショルダーベルトで肩掛けが可能です。

キャリーケースにキャリーオンできます。

B4ファイル、ノートPC(15inch)が収納できます。

サイドハンドルつき。横持ちも可能で、高い場所への上げ下ろしにも役立ちます。

体の前に回した時も小物が出し入れしやすい「クイックラウンドポケット」を向かって右下コーナー部分に配置。ポケット内側にはペンホルダーも備えています。

デッドスペースになりがちなフロントトップ部分にメガネや小物を収納できるポケットを配置。内側に傷がつきにくいパイル生地を使用しています。

ショルダーハーネス裏には立体メッシュを採用。付属のチェストベルトは身長に応じて位置を調節でき、不要時はスナップで取り外しが可能です。

あくまで古着なので、完璧な品をお探しの神経質な方は購入を控えて頂くようお願い致します。

◎サイズ

幅40cm

高さ29cm

マチ10cm

重量960g

※平置きでの測定になります。

※素人採寸の為多少の誤差はご了承ください。

◎商品状態

目立った傷・汚れなし

◎カラー

ブラック

◎素材

ナイロンロービック100dnツイルインターロックボンディング加工/PVC

◎配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

迅速な発送を心がけますが仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎

大手リサイクルショップor質屋orセレクトショップ

にて鑑定済みの正規品です。

安心してお買い求め下さいませ。

❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎

最後までご覧頂きありがとうございました!!

是非ご検討ください☆

商品の情報 ブランド エースジーン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます(^^)※写真は全て現物の写真です。プロフィールは最後まで閲覧お願い致します。【商品説明】◎アイテムace エースジーン ガジェダブル 3way 14L定価¥26400品番555342気室の3WAYバックパック。付属のショルダーベルトで肩掛けが可能です。キャリーケースにキャリーオンできます。B4ファイル、ノートPC(15inch)が収納できます。サイドハンドルつき。横持ちも可能で、高い場所への上げ下ろしにも役立ちます。体の前に回した時も小物が出し入れしやすい「クイックラウンドポケット」を向かって右下コーナー部分に配置。ポケット内側にはペンホルダーも備えています。デッドスペースになりがちなフロントトップ部分にメガネや小物を収納できるポケットを配置。内側に傷がつきにくいパイル生地を使用しています。ショルダーハーネス裏には立体メッシュを採用。付属のチェストベルトは身長に応じて位置を調節でき、不要時はスナップで取り外しが可能です。あくまで古着なので、完璧な品をお探しの神経質な方は購入を控えて頂くようお願い致します。◎サイズ幅40cm高さ29cmマチ10cm重量960g※平置きでの測定になります。※素人採寸の為多少の誤差はご了承ください。◎商品状態目立った傷・汚れなし◎カラーブラック◎素材ナイロンロービック100dnツイルインターロックボンディング加工/PVC◎配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。迅速な発送を心がけますが仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎大手リサイクルショップor質屋orセレクトショップにて鑑定済みの正規品です。安心してお買い求め下さいませ。❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎最後までご覧頂きありがとうございました!!是非ご検討ください☆

