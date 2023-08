【A BATHING APE×AMBUSH「A BATHING APE IS AMBUSH ed!!! RE-ANIMATOR LOGO PENDANT」□】

◆[色] BK×YE

◆[素材] UNKNOWN

◆[Size] F

素人寸法 H7.5cm W4cm チェーン長さ70cm

◆[状態] 新品未使用品

◆[付属品] タグ/袋/ポーチ/アテンション

●[商品説明]

アベイシングエイプ×アンブッシュのネックレスで、「APE HEAD」モチーフの「RE-ANIMATOR LOGO」デザインの、「MAD SCIENCE」がテーマの、A BATHING APE×AMBUSHコラボレーションライン「A BATHING APE IS AMBUSH ed!!!」のネックレス。

メディアにてRIP SLYME・TERIYAKI BOYZ ILMARI氏着用モデル。

*品物は2011/01/31以前の、NIGO氏がオーナー兼プロデューサー時の商品になります。

*新品未使用品になりますが、ポーチが合成皮革のため剥がれ・ひび割れを発生しており、ホイルプリント部分が袋に接着しております。

これは合成皮革の特性の経年劣化によるものになります。

画像兼用のため、画像の品物とは微妙に異なる場合があります。

AMBUSHとは?

Antonio Murphy & Astro(アントニオマーフィー&アストロ)のセカンドラインとして2008年スタートの、VERBAL(バーバル)とYOON(ユーン)によるアクセサリー・ジュエリーブランド。

従来のジュエリーの型を破った遊び心あるデザイン、新素材を用いた造形、塗装を融合させた斬新な配色やスタイルを提案する。

注意:当ページで掲載している画像・文章等の無断転載を禁止します。

© 2020 Keep It Goin' On. All rights reserved.

#ABATHINGAPE

#アベイシングエイプ

#BAPE

#ベイプ

#NIGO

#ニゴー

#AMBUSH

#アンブッシュ

#m-flo

#エムフロウ

#VERBAL

#バーバル

#RIPSLYME

#リップスライム

#TERIYAKIBOYZ

#テリヤキボーイズ

#ネックレス

#ペンダント

商品の情報 ブランド アベイシングエイプ 商品の状態 新品、未使用

