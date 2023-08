新品未使用

2020-07-12放送の「関ジャム 完全燃SHOW」で大倉忠義さんが着用され話題に

プロフィール確認お願いします

LIBERUM(リベルム) 2020 spring summer collection.

今シーズンの側面を表現するために作成されたオリジナルタッセル柄の生地を使用した半袖シャツ。

タッセル柄もこのレトロな風合いがテーマに沿った非現実的な世界観を表現。

手触り滑らかで生地の落ち感も良く上質な印象で着心地も◎

付属品のボタンも大きめの光沢あるものを採用しており、生地感とのバランスがめちゃめちゃ可愛いです。

レーヨン100%のオープンカラーということもあって夏のアロハシャツ感覚でご利用いただける一枚に。

インナー映えもするレイヤード利用でも重宝いただける使えるシャツを✓

レーヨン65%コットン35%

33000円+税

新品未使用

サイズM 2

身幅56.5

肩幅45.5

着丈74.5

袖丈33

プロフ必読、お願いします

畳みシワがあります

他にもglamb united arrows monkey time shareef studious no id

united tokyo stein sunsea dulcamara comoli unused sacai uru yoku essay neon sign nonnative yaeca Edwina horl lad musician JieDa ETHOSENS Burberry CLANE CULLNI GroundY marka MARKAWARE text MIHARA YASUHIRO RAINMAKER soe Sulvam superNOVA White Mountaineering WRAPINKNOT Y-3 yoshiokubo ka na ta COMME des GARCONS ohta my beautiful landlet hatra attachment kazuyuki kumagai n.hollywood discovered soshiotsuki undercover bed j.w. ford steven alan trove acne anei lui's john lawrence sullivan

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リベルム 商品の状態 新品、未使用

