ラフ・シモンズのTシャツです。

コットン素材の為肌触り良く着心地も抜群の一枚です。

・MADE IN ITALY

・型番:172-113-19000-01030

・カラー:ホワイト

・素材:コットン100%

(実寸およそ平置きサイズにて)

《 Sサイズ 》

着丈(約)69cm

肩幅(約)49cm

身幅(約)55cm

袖丈(約)21cm

※大き目の作りとなっています。

お手持ちの服を測定しサイズを照らし合わせる事をお勧めします。

【注意事項】

※並行輸入品でございます。

正規品となっておりますので、ご安心下さいませ。

※タグありです。(シールの残りあとがある場合もございます。)

※お手元にお届けする商品と表記寸法の間に

多少の誤差が生じる場合がございます。予めご了承ください。

※光の加減、お使いのPC環境によりお色の見え方が違う場合がございます。

※発送は平日のみです。

#ラフシモンズ#RAFSIMONS#メンズ#Tシャツ#半袖#white#ホワイト#白#S#s

■管理番号:otr1913-1-1

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ラフバイラフシモンズ 商品の状態 新品、未使用

