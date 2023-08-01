注目ブランド ルイヴィトン　クレマンス　モノグラム　ラウンドファスナー 長財布

ご覧いただきありがとうございます✨

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美品 プラダ 長財布 PRADA

メルカリで最近購入し、4/24(月)に届きました。

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実物を見ると思ってた感じと違ったので、出品します。

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私自信は、未使用です。

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実際に購入した方のコメント記載してます。

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PRADA プラダ .折り財布



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⭐️正規品のみ取り扱っています

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⭐️即購入OKです

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商品詳細

☆とうふ様専用☆人気 良品 ボッテガヴェネタ イントレチャート ラムレザー長財布

●ブランド ルイヴィトン

COACH 新品 レディース 花柄 長財布 茶 コーチ ブラウン 財布 104

●商品名 ジッピーウォレット モノグラム 長財布

IC&シリアル両搭載●ルイヴィトン●モノグラム●ジャイアント●ジッピーウォレット

●カラー ブラウン

【新品・未使用】ポルトフォイユ・エミリー ローズ プードル ピンク ルイヴィトン

●サイズ 縦9cm /横20cm /厚さ2cm

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●小銭入れ 1箇所

CHANEL シャネル ビコローレ ラムスキン 長財布

●札入れ 2箇所

ルイヴィトン M67687 モノグラム ジャイアント ジッピーウォレット 長財布

●ポケット 2箇所

【値下げしました】LOUIS VUITTON ポルトフォイユ パラス 長財布

●カード入れ 8箇所

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●付属品 無し

COACH コーチ 長財布 新品未使用

●製造番号 GI5118

★美品 ★3823プラダ Prada サフィアーノ モノクローム 長財布36Ki

●購入先 古物商取得鑑定士在籍の正規品ブランド販売店

ルブタン スパイクパネトーネ 完売色クラッチバッグ ⻑財布 正規品



【✨極美品/綺麗✨】GUCCI グッチ 長財布 ロングウォレット GG柄 シマ

⭐️状態について⭐️

VUITTON ルイヴィトン モノグラム レティーロ ジッピーウォレット

表面は目立った傷、汚れは無く綺麗な状態です✨✨

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モノグラムもしっかりと出ております✨

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金具部分も目立った傷はございません✨

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ファスナーもスーッと開閉しており問題なく使用できます✨

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【美品】LOUIS VUITTONルイヴィトンダミエ ポルトフォイユ サラ 財布

札入れ、小銭入れ共に目立った汚れもなく綺麗です✨

【超極希少】【美品】ルイヴィトン☆長財布☆黒☆正規品☆レア☆M63298



ルイヴィトン M80481 バイカラーモノグラムアンプラント ジッピーウォレット

一般的な使用感はございますが、まだまだ気持ちよくお使いいただける商品となっております✨✨

ルイ・ヴィトン LOUISVUITTON モノグラム 長財布 折り財布



さくらさん専用。

と、記載されてました。

ルイヴィトン ジッピーウォレット クレマンス エピ ノワール



《美品》 プラダ レザー 三角プレート 長財布 ブラック

ご購入検討お願い致します。

新品 ◇マーガレットハウエル◇ベンジャミン ラウンドファスナー長財布◇グレー

即購入しても、大丈夫です(*^^*)

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どうぞ、宜しくお願い致します。

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます✨ メルカリで最近購入し、4/24(月)に届きました。実物を見ると思ってた感じと違ったので、出品します。私自信は、未使用です。実際に購入した方のコメント記載してます。 ↓↓↓⭐️正規品のみ取り扱っています ⭐️即購入OKです 商品詳細●ブランド ルイヴィトン ●商品名 ジッピーウォレット モノグラム 長財布●カラー ブラウン●サイズ 縦9cm /横20cm /厚さ2cm●小銭入れ 1箇所●札入れ 2箇所●ポケット 2箇所●カード入れ 8箇所●付属品 無し●製造番号 GI5118●購入先 古物商取得鑑定士在籍の正規品ブランド販売店⭐️状態について⭐️表面は目立った傷、汚れは無く綺麗な状態です✨✨ モノグラムもしっかりと出ております✨ 金具部分も目立った傷はございません✨ファスナーもスーッと開閉しており問題なく使用できます✨札入れ、小銭入れ共に目立った汚れもなく綺麗です✨一般的な使用感はございますが、まだまだ気持ちよくお使いいただける商品となっております✨✨と、記載されてました。ご購入検討お願い致します。即購入しても、大丈夫です(*^^*)どうぞ、宜しくお願い致します。

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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