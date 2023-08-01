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注目ブランド ルイヴィトン　クレマンス　モノグラム　ラウンドファスナー 長財布

商品の説明

ご覧いただきありがとうございます✨　　　
イルビゾンテ 長財布 ラウンドファスナー キャメル 本革 レザー カード 札入れ

美品　プラダ　長財布　PRADA
メルカリで最近購入し、4/24(月)に届きました。
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実物を見ると思ってた感じと違ったので、出品します。
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Ken2様専用

【極美品】エルメス HERMES アザップロング クラシック 長財布
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PRADA プラダ .折り財布

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商品詳細
☆とうふ様専用☆人気 良品 ボッテガヴェネタ イントレチャート ラムレザー長財布
●ブランド　ルイヴィトン　
COACH 新品 レディース 花柄 長財布 茶 コーチ ブラウン 財布 104
●商品名　ジッピーウォレット　モノグラム　長財布
IC&シリアル両搭載●ルイヴィトン●モノグラム●ジャイアント●ジッピーウォレット
●カラー　ブラウン
【新品・未使用】ポルトフォイユ・エミリー ローズ プードル ピンク ルイヴィトン
●サイズ　縦9cm /横20cm /厚さ2cm
新品♪ ATAO limo リモ パイソンリュクス 長財布 ラベンダー
●小銭入れ　1箇所
CHANEL シャネル ビコローレ ラムスキン 長財布
●札入れ　2箇所
ルイヴィトン M67687 モノグラム ジャイアント ジッピーウォレット 長財布
●ポケット　2箇所
【値下げしました】LOUIS VUITTON ポルトフォイユ　パラス　長財布
●カード入れ　8箇所
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●付属品　無し
COACH コーチ　長財布　新品未使用
●製造番号　GI5118
★美品 ★3823プラダ Prada サフィアーノ モノクローム 長財布36Ki
●購入先　古物商取得鑑定士在籍の正規品ブランド販売店
ルブタン スパイクパネトーネ 完売色クラッチバッグ ⻑財布 正規品

【✨極美品/綺麗✨】GUCCI グッチ　長財布　ロングウォレット　GG柄　シマ
⭐️状態について⭐️
VUITTON ルイヴィトン モノグラム レティーロ ジッピーウォレット
表面は目立った傷、汚れは無く綺麗な状態です✨✨　
【くみん様専用】MARNI マルニ　ショルダーウォレット ショルダーバッグ
モノグラムもしっかりと出ております✨　
本革　オーダー長財布　ブルージーン

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金具部分も目立った傷はございません✨
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ファスナーもスーッと開閉しており問題なく使用できます✨
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札入れ、小銭入れ共に目立った汚れもなく綺麗です✨
【超極希少】【美品】ルイヴィトン☆長財布☆黒☆正規品☆レア☆M63298

ルイヴィトン M80481 バイカラーモノグラムアンプラント ジッピーウォレット
一般的な使用感はございますが、まだまだ気持ちよくお使いいただける商品となっております✨✨
ルイ・ヴィトン　LOUISVUITTON　モノグラム　長財布　折り財布

さくらさん専用。
と、記載されてました。
ルイヴィトン　ジッピーウォレット　クレマンス　エピ　ノワール

《美品》　プラダ　レザー　三角プレート　長財布　ブラック
ご購入検討お願い致します。
新品 ◇マーガレットハウエル◇ベンジャミン ラウンドファスナー長財布◇グレー
即購入しても、大丈夫です(*^^*)
所作　財布　1.0
どうぞ、宜しくお願い致します。

セリーヌ　美品　フィービー　長財布　グレー　イエロー　バイカラー

商品の情報

ブランドルイヴィトン
商品の状態目立った傷や汚れなし

IL BISONTE レザーロングウォレット⑤

美品　ルイヴィトン モノグラム アンソリット トランク ストライプ 長財布

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LOUIS VUITTON ラウンドファスナー長財布 ジッピー ウォレット エピ

緑・パイソン財布・レア物・長財布・薄L字型・パイソン L字型 蛇革 本革

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ご覧いただきありがとうございます✨　　　メルカリで最近購入し、4/24(月)に届きました。実物を見ると思ってた感じと違ったので、出品します。私自信は、未使用です。実際に購入した方のコメント記載してます。　　↓↓↓⭐️正規品のみ取り扱っています　　　⭐️即購入OKです　　　　商品詳細●ブランド　ルイヴィトン　●商品名　ジッピーウォレット　モノグラム　長財布●カラー　ブラウン●サイズ　縦9cm /横20cm /厚さ2cm●小銭入れ　1箇所●札入れ　2箇所●ポケット　2箇所●カード入れ　8箇所●付属品　無し●製造番号　GI5118●購入先　古物商取得鑑定士在籍の正規品ブランド販売店⭐️状態について⭐️表面は目立った傷、汚れは無く綺麗な状態です✨✨　モノグラムもしっかりと出ております✨　金具部分も目立った傷はございません✨ファスナーもスーッと開閉しており問題なく使用できます✨札入れ、小銭入れ共に目立った汚れもなく綺麗です✨一般的な使用感はございますが、まだまだ気持ちよくお使いいただける商品となっております✨✨と、記載されてました。ご購入検討お願い致します。即購入しても、大丈夫です(*^^*)どうぞ、宜しくお願い致します。

商品の情報

ブランドルイヴィトン
商品の状態目立った傷や汚れなし

注目ブランド ルイヴィトン　クレマンス　モノグラム　ラウンドファスナー 長財布

49分钟前

注目ブランド ルイヴィトン　クレマンス　モノグラム　ラウンドファスナー 長財布

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