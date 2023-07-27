【18％OFF】 ♯Jqm26OZキティKISS×HELLOKITTYマスコットストラップ8種 その他

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

■プロフィールをご覧になってからご購入お願いします。■いきなり購入ＯＫ■バラ売り・値下げ・取置き・専用出品不可■土日祝日の連絡・発送不可(GW・お盆・年末年始含む)♯Jqm26OZキティKISS×HELLOKITTYマスコットストラップ8種ロック♂TAKARATOMYARTS♀300円〓013925_c【発売元】TAKARATOMYARTS【商品仕様】★全8種★新品未開封ミニブック付【商品内容】1.THE STARCHILD HEAD2.THE STARCHILD3.THE DEMON HEAD4.THE DEMON5.THE SPACEMAN HEAD6.THE SPACEMAN7.THE CATMAN HEAD8.THE CATMAN◇世界を代表するハードロックバンド「KISS」 メンバーをイメージしたキティちゃん 白塗りのメイクと奇抜な衣装も細かく再現！

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