◯商品名

mezz cues メッヅキュー ビリヤードキュー

ケース付き!!

美品!!

◯状態

全体的にとても美品です。

写真を沢山載せていますので、そちらから状態や付属品のご確認をよろしくお願い致します。

付属品は、写真の物が全てとなります。

即購入大歓迎です。

限界価格での出品の為、お値下げはご遠慮くださいませ。

また、中古品の為、神経質な方のご購入はお控え下さいませ。

キーワード

ビリヤード プレイキュー メッヅキュー

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

◯商品名mezz cues メッヅキュー ビリヤードキューケース付き!!美品!!◯状態全体的にとても美品です。写真を沢山載せていますので、そちらから状態や付属品のご確認をよろしくお願い致します。付属品は、写真の物が全てとなります。 即購入大歓迎です。限界価格での出品の為、お値下げはご遠慮くださいませ。また、中古品の為、神経質な方のご購入はお控え下さいませ。★他に出品中の商品はこちら★#ドラえもん安心丁寧感謝商店是非ご覧くださいませ♪キーワードビリヤード プレイキュー メッヅキュー

