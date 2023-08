直接取りにきていただける方。

cybex LIBELLE サイベックス リベル ブラック 送料込

東京の府中市付近です。

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

タイプ···B型

座面···背面式

機能···自立可能、ハイシート

スペック···7ヶ月からご使用頂けます。

マジカルエアークッション AD

軽量B型ベビーカー

2022年6月に購入

8月まで使っていて、その後は自宅保管です。

大切に使っていました。

美品です。

目立つ傷などもございませんが

中古品にご理解頂ける方、よろしくお願い致します。

東京の府中市まで取りにきていだける方、

よろしくお願いします。

大切に発想させて頂きます。

アカチャンホンポにて35000円ほどで購入しています。

商品の情報 ブランド アップリカ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

