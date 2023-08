ザ・ノース・フェイス THE NORTH FACE ヌプシ ブーティ ウォータープルーフ ロゴ ショート Nuptse Bootie WP Logo Short NF52280 ユーティリティブラウン×TNFブラック(BK) US10(28cm)

箱を開封品し確認しました。

未使用品です。

商品タグ取り付け状態。

箱にキズあり。

ご検討ください。

よろしくお願いします。

サイズ

US10(28cm)。

※保証はありません。

※返品はできません。ご注意ください。

※領収書の発行はできません。

※ 匿名発送。

※発送予定日5月18日から。

※箱にキズあり。

発送は商品の箱に緩衝材(段ボール、プチプチ)で梱包します。

※値引きはありません。

#ザノースフェイス

#ブーツ

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

