ご覧いただきありがとうございます(●´ω`●)

ナイキ エアフォース1 ユニティ AIR FORCE1 UNITY 25.5cm



・全品送料無料

・フォロー割引

・まとめ割引

◯商品説明

NIKEエアジョーダン1lowのトゥルーブルーです。

数回ほど履きましたが飽きてしまったので出品いたします。

インソールのジョーダンのロゴが剥がれてしまっていますがその他はとても状態が良いです。

箱、黒タグあります。

発送時汚れをできるだけ落としてから発送いたします。

お得な割引実施中です!

~フォロー割引~

このアカウントをフォローいただきますと、販売価格に応じてお値引きをさせていただきます。

◯フォロー割引金額

〜1500円 300円引き

1501円〜7000円 10%OFF

7001円〜 要相談

~まとめ割引~

購入数に応じた割引をいたします。

購入したい商品が複数ある場合、コメントにてお知らせください。

※各種割引について、必ずご購入前にコメントいただきますようお願いいたします。

※メルカリはあくまで早い者勝ちです。お値引き適応後はお早めにお買い求めください。

※返品対応をご希望の際は、評価前にご連絡ください。

#NIKE

#エアジョーダン

#AIRJORDAN

#DUNK

#ノースフェイス

#THENORTHFACE

#Palece

#Yeezy

#コンバース

#adidas

#アディダス

#ニューバランス

#韓国

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

