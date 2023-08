☆☆沢山の商品の中から興味を持って下さり誠にありがとうございます☆☆

☆☆沢山の商品の中から興味を持って下さり誠にありがとうございます☆☆気持ちの良いお取引が出来るように、迅速丁寧な対応を心がけます!!◆商品について◆PLEATS PLEASEプリーツプリーズ/ISSEI MIYAKE からプリーツカーディガンの出品です。【日本製】撮影時にモデルが数回着用致しました。キレイに扱いましたので 目立った汚れ、ほつれ、色落ち、生地の劣化等なく、非常に綺麗な状態です。 ★クリーニング済みです★◎PLEATS PLEASEの高級感そのままに。ラフに着られ、こなれ感漂うプリーツ素材がさり気なくワンランク上のオシャレを演出。◎柔らかいストレッチが効いているので締め付け感無く 着ていて気持ち良いです。【横ストレッチがきいています】合わせるトップス次第で春〜秋まで4シーズン楽しめます。また、ONにもOFFにも活躍する素敵な一枚です☆◆サイズ◆3M〜L相当です。【着るとプリーツが伸びて体に添うようなデザインなので、サイズ感に幅があります。下記数字よりも大幅に伸びます。】ー平置採寸ー○肩幅 35 ㎝○身幅 32㎝○着丈 71㎝※素人採寸の為、若干の前後はお許し頂けましたら幸いです。◆素材表記◆ポリエステル 100%◆ご理解下さい♪◆【極美品】ではありますが、あくまで一度人の手に渡った中古品です。店頭で売っている様な 完璧な状態をお求めの方のご入札は十分にご理 解ご検討の上、宜しくお願いします。※ブランド品はすり替え防止の為、どんな理由でも返品は固くお断りさせて頂きます。ご入札を頂戴した段階でご理解頂けたと致します。宜しくお願い致します。※直営店購入の間違いのない正規品ですので、真贋のご質問はお控え下さいませ。※高価なお取引きになりますので、気になる事ございましたらお手数おかけ致しますが、ご質問頂けましたら幸いです。他でも販売していますので、早期終了の場合は予めご理解下さいませ。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド プリーツプリーズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

