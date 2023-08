本物 ヤーマン 《ほぼ未使用》 RFボーテ エクストラEX フォトプラス 美容機器

たくさんの中からご覧いただきありがとうございます。

たくさんの中からご覧いただきありがとうございます。コメントなしですぐに購入大歓迎です。《ほぼ未使用》ヤーマン RFボーテ フォトプラス エクストラEX HRF-20N定価:33000円3ヶ月ほど前に購入しましたが、ほとんど使用する機会がありませんでした。ほとんど使用しておりませんので、 目立った傷、汚れなどなく綺麗な状態です。写真に写っているものが付属品です。 状態、付属品は写真にてご確認ください。*CLEANモード(RFイオン導出)ラジオ波でじんわり温めて毛穴汚れを吸着*MOISTUREモード(RFイオン導入)ラジオ波で温めた後にイオンの力で美容成分をお肌の角質層まで浸透させます*EYECAREモード(マイクロカレント)デリケートな目もとまわりのお肌のために「マイクロカレント」を搭載した目もと専用モードです*EMS UPモード(RF EMS)RFによる温めで筋肉をウォームアップした後、電気信号で表情筋を刺激*RF LEDモード(RF LED)エステサロンで話題の技術を搭載RFと赤色LEDを同時に出力することで、温めながらのケアが可能に*COOLモード(冷却)お手入れの最後に肌をキュッと冷やします年齢を重ねるにつれて、スキンケアだけではケアしきれないお肌の悩み。RFボーテ フォトPLUSは、5つの機能でハリとうるおいが満ちた素肌へと導くオールインワン美顔器です。大好評のプラチナホワイト RFの温め・クレンジング・うるおい・表情筋ケア・冷却の機能はそのままに、新たにフォト機能を追加。赤色フォトを当てることによりお肌にさらにうるおいを与えます。#ヤーマン#RFボーテ#フォトプラス#ブライトリフト#ブライトリフトEX#フォトプラスPLUS M#フォトプラスプレステージS#フォトプラスプレステージSS#フォトプラス ハイパー#フォトプラス EX eye pro#フォトプラスEX#プラチナホワイトRF#504116

