売れ筋ランキングも掲載中！ ウェールズ・ボナー × アディダス サンバ ヌバック "ベージュ" 26cm スニーカー

Wales Bonner × adidas Samba Nubuck "Beige"

ウェールズ・ボナー × アディダス サンバ ヌバック "ベージュ"

ID0217

こちらEND.での購入品になります。

商品到着後、撮影のため開封しましたが、

試着は一切していません。

付属品→

・替えのシューレース

・Wales Bonner × adidasの巾着バッグ

サイズ→26cm

その他追加してほしい写真などありましたら、

お気軽にコメントください^_^

#adidas #アディダス #samba #サンバ

#walesbonner #ウェールズボナー

#sambaog #サンバog #superstar

#スーパースター #靴 #シューズ #スニーカー

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

