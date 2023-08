【最新入荷】 TODAYFUL Tuck Twill Trousers カジュアルパンツ

トゥデイフルのタックツイルトラウザーです☻

オンライン購入しました。

高身長(173cm)の為、少し丈足らずに感じてしまい、お探しの方にお譲りしたいと思っています。

サイズ:38、カラー:エクリュ

タグ付き、試着のみの未使用品ではありますが、

一度人の手に渡ったお品物かつ、素人保管の素人検品なので、見落としはご容赦くださいませ(>_<)

発送はメルカリ便にて行います。

折り畳んでの発送となりますので、

畳みジワはご了承くださいませm(__)m

気になる箇所あれば実物写真アップしますので、お気軽にお問い合わせください☻

商品の情報 商品のサイズ M ブランド トゥデイフル 商品の状態 新品、未使用

