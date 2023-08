RF16mm F2.8 STMの レンズフード、保護フィルター付きのお得なセットです。

※《後玉に大きめのチリが混入しています(写真6、7枚目)。撮影には影響が無いことを確認済みですが、神経質な方は購入をお控えください。》

【コンディション】

昨年4月に購入し、数回の使用のみで防湿庫にて保管しておりました。通常使用に伴う僅かなスレがありますが目立ちません。カビの混入はございません。

【付属品】元箱、フロントキャップ、リアキャップ、純正レンズフード、43mmレンズ保護フィルター、取扱説明書、保証書(期限切れ)

※発送はクロネコ宅急便(匿名対応)にて行います。当方、カメラ関連商品を多く取り扱っておりますので安心してご購入頂けます。

※撮影/動作テスト済です。

※チリ混入にご理解頂けない方は購入をお控えください。

※お客様都合での返品はご遠慮ください。

※発送前に商品の確認と撮影を行っております。

※質問等、コメント欄にてお気軽にお声掛けください。

マウント···キヤノンRFマウント系

フルサイズ対応···フルサイズ対応可

開放F値···2.5~3.0未満

焦点距離···12mm~18mm未満

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド キヤノン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

