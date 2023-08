#毎日発送のメルカメラ

マキタ純正バッテリー 18V 6.0Ah 2個セット



LEICA mini2 フィルムカメラ



8256 良品 Konica BIG MINI F 35mm 2.8



★新品級★ Konica C35 とても綺麗です!!

☆ご覧頂きありがとうございます☆

ニコン F401Sフィルム一眼レフカメラ&ズームレンズ



フィルムカメラ チタンブラック コンタックスT2



10個新品期限長い写ルンです フジカラー シンプルエースSP 27枚撮り



FUJI FILM ハイブリッドインスタントカメラ



カメラ詰め合わせセット

☆☆コメント無し&即購入OKです☆☆

俊幸様専用新品 MAMIYA ULD M 50mm 4.5 L RZ67



Rollei 35 T シルバー【綺麗な完動品】



【美品】 OLYMPUS PEN F



完動品 Nikon F4 Body Late Model 後期モデル260xxx



ニコンf3ハイアイポイント 標準ファインダー付

今回ご紹介する商品は・・

ん様専用. FUJIFILM チェキ用フィルム10枚入り×30個, 計300枚



懐かしいフィルムカメラです。EOS100、カールツアイスTプルーフなど4台です。



OLYMPUS PEN-EE3 整備済・完動品



オリンパス ペン EES 30mm F/2.8 ハーフサイズカメラ c2585

★★★MINOLTA AUTOCORD L 75mm F3.5★★★

富士フイルム INSTAX MINI 8+ COCOA フィルム50枚 チェキ



Contax tvs データバック付き



RZ67 PRO2 レンズセット



CONTAX T2 チタンシルバー



【新品】ケンコー フィルムスキャナー KFS-14CB 写真 kenko

☆☆☆おすすめポイント☆☆☆

nikon F アイレベル【富士山ロゴ】



完動品 OLYMPUS μ Ⅱ ミュー 2 115VF コンパクトフィルムカメラ

・経年の割には良好な保存状態です♪

ロボット カメラ ROBOT カメラ 動作品!



【美品】KONICA HEXAR SILVER

・国産二眼レフのハイスペック機種です♪

[美品] Pentax 645 中判カメラボディ 120フィルムバック



☆良品【OLYMPUS】XA2 赤 レッド オリンパス

・解像力の高いハイレベルなレンズ付き♪

ゼンザブロニカ Nikon FE2



完動品 EOS55&専用グリップ&取説セット

・フイルムカメラの入門機種にピッタリ♪

OLYMPUS 35DC 整備品、テスト撮影済 330254



Leica Mマウント ズミクロン 50mm F2

・初期不良にもきちんと対応します♪

完全動作品♪ MINOLTA AUTOCORD 75mm F3.5 #5257



ペンタックス SPF & SMC TAKUMAR 55mm F1.8 #09



CONTAX S2 60周年記念 デッドストック



FUJIFILM RENSHA CARDIA 美品



MAMIYARB67PROS カタログ取説付属品



Rollei 35 ブラック



【期限内】Kodak TRI-X 400 (400TX) 36枚撮り 18個

☆☆☆商品説明☆☆☆

限界値下げ POLAROID SX-70 ポラロイドカメラ



完動品 Nikon L35AD「ピカイチ」

国産二眼レフカメラの人気機種です♪

【動作確認済/モルト張替済】Nikon F2 フォトミック ボディ ブラック



ミノルタ MINOLTA PROD-20'S

解像力の高いハイスペックなレンズ

❁完動品❁Konica コニカ 現場監督 28 WB フィルムカメラ



試写済: Pentax S2 +タクマー55mm F1.8

レトロでかっこ良い見ため以上に

KODAK PORTRA400 120ブローニーフィルム 期限切れ2023/02

ハイレベルな写真が楽しめます!!

CANON IV-Sb 本体、レンズ、ケース、ストロボ、箱一式



動作確認済み Canon EOS 620 28-300mmレンズセット

本格派で、実用的なしっかりとした

FED2 技術国ウクライナ製のライカコピー 写りはライカに匹敵

つくりで使いやすさもバツグン♪

FUJIFILM チェキ instax mini40 純正ケース付属



Canon EOS m5

二眼レフの入門機種としても

✨完動品✨FUJIFILM TIARA Ⅱ コンパクトフィルムカメラ

大変オススメです!!

[1週間限定価格] バルナックライカ IIIa エルマー5cm f3.5



D08 / ニコン Nikon F100 ボディ /4859B



フェド2 ライカコピー 大変きれいな状態の良いフィルムカメラ 技術国ウクライナ製



5/14まで!FUJI FILM INSTAX MINI 90 ネオクラシック



RICOHの年代物カメラ



完動品◆良品【澄んだ色が綺麗なエモい写り】希少Canon Autoboy FXL



Nikon 28TI

☆☆☆コンディション☆☆☆

SUPER FUJICA-6



♡ Canon キャノン AE-1 フィルムカメラ

こちらのお品物は【A++】の美品クラスです♪

コンタックス Carl Zeiss Sonnar 90mm F2.8 T*

※状態は下記のランク表を基準にしてます。

富士フイルム チェキ ブラック(セット販売)【チェキ】



ミノルタ SRT101 & MC ROKKOR-PF 55mm F1.7

キビキビ動く正常動作品です

me81a501tn konica c35 EF3

フィルムを通しての動作確認をしております。

NIKON F3 HP DE-3 MD-4 Speed Light SB-16



富士フイルム FUJIFILM INSTAX MINI HELLO KITTY



鬼滅の刃 チェキ intax mini 11 竈門炭治郎 たんじろう BOX

[コンディションのランク表]

Zeiss Ikon ZM ブラック メーカーにて各所点検済み



ZEISS IKON ContaflexとPanter f2.8/45レンズ

【S】新品or未使用に近い最高の保存状態です。

【極美品】CONTAX T3 DATA BACK / KYOCERA



221722 撮影可 オリンパス トリップ35 olympus trip カメラ

【A+++】キズor汚れも目立たず使用感がほとんどない。

【美品✨完動品✨激レア】Canon Autoboy SⅡXLケース,リモコン付



PENTAX SPⅡ / super takumar f1.8 55mm

【A++】スレorキズが少なめのキレイな美品クラス。

SHARAN ライカⅢ fモデル カメラ + 本革ハードケース付き



OLYMPUS μ ミュー 初代 フィルムカメラ フルセット!

【A+】微小な汚れ等はあるが全体的にキレイな状態。

【完動品】minolta X-7 & MD ROKKOR 50mm F1.7



(美品)canonA-1+NEW FD 24mm F2.8

【A】経年のわりには希少な美品クラス。

動作確認済◎コニカ AUTOREX × 52mm f1.8 フィルムカメラ 45



ライカm10

【B】スレorキズは少なめだが汚れはある。

FUJI FILM INSTAX MINI LIPLAY エレガントブラック



期限切れ 未開封 富士電子顕微鏡フィルム FG 8.2×11.8cm

【C】使用感はあるが中古のなかでは良好。

ローライ ROLLEI 35 CLASSIC



美品★完動品 Nikon L35 AD ISO1000 ピカイチ 希少 ニコン

【D】目立つような汚れ(カビorくもり)がある。

⭐️動作確認済⭐️OLYMPUS μ ZOOM 140 DELUX フィルムカメラ



キヤノン Canon NEW F-1 +sekor c 110 45

【J】外観or動作に重大な問題があり通常使用できない。

フジフィルム ミラーレスXT-20



ゾルキ1 eとインダスター22 1:3.5 f=5cm



Canon AE−1 PROGRAM キャノン AE−1



FUJIFILM instax mini Evo フィルムカメラ



富士フィルム チェキ本体フィルム付き



超美品 ライカ Ⅲf



13594 希少 Mamiya Sekor 100mm F2.8 マミヤ プレス

☆☆☆付属品☆☆☆

美品 富士フィルム Epion 1000 MRC TIARA フィルムカメラ



[美品]Olympus Trip XB3 35mm DX オリンパス トリップ

・カメラ本体

sx-70 ポラロイド ケース付き



RICOH GR10 コンパクトフィルムカメラ♪

・レンズプロテクター

フジカラー シンプルエースSP 写ルンです



Carl Zeiss Pro Tessar f4/115mm望遠レンズ 美品希少

・フード

Onf2b001 NIKON F2 フォトミック NIKKOR 1:1.4/50



ウィスタ45SP・テクニカルカメラ

・専用本皮ケース

ライカ M3 拡大鏡を取り付けた状態



OLYMPUS オリンパス OM-1 レンズ3本セット



PANON パノン WIDELUX ワイドラックス model FVI



RICOH リコー 防水アクションカメラ WG-M2



【整備品・試写あり】RICOH AUTO HALF E ストライプグリーン

最後までお読みいただきありがとうございました。5257

商品の情報 ブランド ミノルタ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

#毎日発送のメルカメラ☆ご覧頂きありがとうございます☆☆☆コメント無し&即購入OKです☆☆今回ご紹介する商品は・・★★★MINOLTA AUTOCORD L 75mm F3.5★★★☆☆☆おすすめポイント☆☆☆・経年の割には良好な保存状態です♪・国産二眼レフのハイスペック機種です♪・解像力の高いハイレベルなレンズ付き♪・フイルムカメラの入門機種にピッタリ♪・初期不良にもきちんと対応します♪☆☆☆商品説明☆☆☆国産二眼レフカメラの人気機種です♪解像力の高いハイスペックなレンズレトロでかっこ良い見ため以上にハイレベルな写真が楽しめます!!本格派で、実用的なしっかりとしたつくりで使いやすさもバツグン♪二眼レフの入門機種としても大変オススメです!!☆☆☆コンディション☆☆☆こちらのお品物は【A++】の美品クラスです♪※状態は下記のランク表を基準にしてます。キビキビ動く正常動作品ですフィルムを通しての動作確認をしております。[コンディションのランク表]【S】新品or未使用に近い最高の保存状態です。【A+++】キズor汚れも目立たず使用感がほとんどない。【A++】スレorキズが少なめのキレイな美品クラス。【A+】微小な汚れ等はあるが全体的にキレイな状態。【A】経年のわりには希少な美品クラス。【B】スレorキズは少なめだが汚れはある。【C】使用感はあるが中古のなかでは良好。【D】目立つような汚れ(カビorくもり)がある。【J】外観or動作に重大な問題があり通常使用できない。☆☆☆付属品☆☆☆・カメラ本体・レンズプロテクター・フード・専用本皮ケース最後までお読みいただきありがとうございました。5257

オリンパス PEN EE-3 ペンEE-3 ハーフカメラ完動品❀良品【青が綺麗&澄んだエモい写り】人気の黒OLYMPUS μ ZOOMマキタ純正バッテリー 18V 6.0Ah 2個セットLEICA mini2 フィルムカメラ8256 良品 Konica BIG MINI F 35mm 2.8★新品級★ Konica C35 とても綺麗です!!ニコン F401Sフィルム一眼レフカメラ&ズームレンズフィルムカメラ チタンブラック コンタックスT210個新品期限長い写ルンです フジカラー シンプルエースSP 27枚撮りFUJI FILM ハイブリッドインスタントカメラ