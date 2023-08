商品は「ゲームボーイミクロ ファミコンカラー本体」および「充電用アダプター」となります。

⚠️こちらの商品に箱・説明書などの付属品はついておりません。掲載写真1枚目の物が商品の全てとなります。

⚠️商品には傷・擦れ・汚れ等が複数ありますので、各写真にて状態を必ずご確認ください。

⚠️ゲーム機本体の画面部に貼ってある保護フィルムは貼ったままの状態で発送させていただきます。予めご了承ください。

上記の点をふまえまして、自宅にて長期保管の「中古品」であることをご理解の上、美品をお求めの方や神経質な方はご購入をお控えください。

●発送方法

防水対策した上でプチプチ付きの封筒に入れ、

「ネコポス」にて発送したいと思っております。

●備考、注意事項

ご購入される際のコメントは不要です。

お値引きの交渉は現状は不可とさせてください。

本商品は中古のゲーム機となりますので

内部電池の消耗に関する保証はできません。

予めご了承の上、購入についてご検討ください。

その他、ご質問はコメントにてお寄せください。

よろしくお願いします。

商品の情報 ブランド ニンテンドー 商品の状態 傷や汚れあり

