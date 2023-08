【正規品】

新品 ノヴィア スクエアバッグ ショルダーバッグ レザー 白 ホワイト@SC95



【サイズ】

縦 16.5cm

横 23cm

マチ8cm

ショルダー紐135cm

7段階調整

【カラー】ダークブルー メタリック

【仕様】ファスナー開閉式

外側オープンポケット×1

内側ファスナーポケット×1

オープンポケット×1

【素材】レザー

【付属品】ショルダー

※ 古物商許可証取得しています

ブランドリユース店

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品です。

❤︎万が一偽物だった場合は返品、返金承ります。

❤︎ユーズド品ですので、神経質な方や完璧を求められる方は方は購入をお控えくださいませ。

❤︎ 梱包は極力コンパクトになるようにお包みさせて頂きます。

❤︎ご購入前にプロフィールの確認をお願いします^_^

★お得なフォロー割引実施中です!

送料無料 レディースバッグ ハンドバッグ ショルダーバッグ 2wayバック 通勤 通学 ビジネス マザーズバッグ レザー

#きーなのお店

デパートの専門店で買いました。傷は横のベルトの所にあります、内側はとても綺麗です

ア-706-09571946

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 未使用に近い

【正規品】❤︎COACH コーチ❤︎ショルダーバッグ カメラバッグ メタリック タッセル キーホルダー 財布 小銭入れ カード入れ レザーチャーム 肩掛け クロスボディ 大きめ チェーン オールレザー ❤︎極美品 使用感の感じられない綺麗な状態です メタリック調でレザータッセルや チャーム、チェーンショルダーの ついた豪華なカメラバッグです♪ 【サイズ】縦 16.5cm横 23cmマチ8cmショルダー紐135cm7段階調整【カラー】ダークブルー メタリック【仕様】ファスナー開閉式 外側オープンポケット×1 内側ファスナーポケット×1 オープンポケット×1【素材】レザー 【付属品】ショルダー※ 古物商許可証取得していますブランドリユース店質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。❤︎万が一偽物だった場合は返品、返金承ります。❤︎ユーズド品ですので、神経質な方や完璧を求められる方は方は購入をお控えくださいませ。❤︎ 梱包は極力コンパクトになるようにお包みさせて頂きます。❤︎ご購入前にプロフィールの確認をお願いします^_^★お得なフォロー割引実施中です!送料無料 レディースバッグ ハンドバッグ ショルダーバッグ 2wayバック 通勤 通学 ビジネス マザーズバッグ レザー#きーなのお店 ア-706-09571946

