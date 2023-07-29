素晴らしい外見 424 shirts シャツ

424のアメリカの廃墟を全面にプリントしたポリエステルシャツとなります。

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これからの肌寒い季節にピッタリの薄さです。

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サイズはMサイズで、175cmが着用して少しオーバーサイズで着れます。

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何度か着用しておりますが、特に目立ったキズや汚れはございません。

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商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

424のアメリカの廃墟を全面にプリントしたポリエステルシャツとなります。これからの肌寒い季節にピッタリの薄さです。サイズはMサイズで、175cmが着用して少しオーバーサイズで着れます。何度か着用しておりますが、特に目立ったキズや汚れはございません。bond vault taka着用 FOG Fear Of God Essentials エッセンシャルズ MRC BLACK EYE PATCH VLONE マルシェ vlone Kith Palm Angels FOG HERON PRESTON ASAP Margiela DREW JORDAN Y3 ADDER ERROR Girls Don't FACETASM GDC FACETASM CLOT MMWfearofgod フェアオブゴッド カニエウエスト vlone offwhite オフホワイト ナイキ ジョーダン 2pac supreme シュプリームvintage fog essentials jerry lorenzo taka着用 ヴィンテージ スマッシュパンプキンズ nirvana ニルバーナ 90s sound garden marilyn manson マリリンマンソン metallica メタリカ bts バンド ジェーンズアディクションaddiction jane’s addiction 90s BTS bond vault

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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