The North Face THE NORTH FACE

☆世界中から愛され続けているアウトドアブランド、THE NORTH FACE(ザ・ノースフェイス)。

THE NORTH FACE ジェランドインサレーションジャケット 130cm

T-Ballを使って軽くて保温性に優れてるキッズ用ジャケットです。

洗濯機で洗えます。

フード部分のバインド処理は風を防ぎます。

【カラー】

→ ブラック

【サイズ】

→140

メーカー表示

140のサイズ詳細

着丈64cm肩幅: 33.5cm 胸囲: 43.4cm 袖丈: 53.3cm

150のサイズ詳細

身丈71cm肩幅: 35.5cm胸囲: 46.4cm袖丈: 57.3cm

.140.150のみ出品しております。

(数量限定入荷の為、売りきれる場合もございます。)

【素材】表地、裏地:ナイロン100%

ポケット地:ポリエステル 100%

即購入、無言OK

複数購入大歓迎

コンビニ払いの方は24時間以内にお願い致します。遅れる場合は一言お願い致します

他の所にも出品中の為、突然削除することがあります

★半分に折り畳んで防水ビニールに入れての発送になります。ご了承ください。

※こちらは海外正規店で購入したものです。

他にも商品多数出品していますので興味のある方は是非ご覧ください☆

商品の情報 商品のサイズ 140cm ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ 140cm ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

