贅沢 BOTTEGA VENETA　ワンピース ロングワンピース

BOTTEGA VENETA

レーヨンのテロっとしたワンピースです。

Lサイズですが、Mサイズの方でもちょうど良いです。

数回着用で、ツレもなくきれいなじょうたいです。数年、自宅保管しておりました。

ご理解いただける方よろしくおねがいします。

肩幅 45

ウエスト38

すそ幅 55

長さ 102

袖 55

伸縮性あり

カラー...ブラック

季節感...春, 夏, 秋

別サイトにも出品しております。

お取引中でも、購入された方優先です。

断捨離のため、突然削除するかもしれません。

カラー...ブラック

袖丈...長袖

季節感...春, 夏, 秋

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ボッテガヴェネタ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

