▼商品名▼

Supreme Intarsia S/S Top "White" 新品未使用

NUMBER (N)INE ナンバーナイン Tシャツ スカル ビックプリント 日本製 入手困難 完売モデル

▼サイズ▼

【表記】

4

【実寸】

着丈約68cm

身幅約55cm

肩幅約45cm

▼カラー▼

白

▼素材▼

コットン100%

▼状態▼

タグ付きの新品未使用品(デッドストック)です◎

質問・値段交渉ありましたらコメントお願い致します(^^)

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ナンバーナイン 商品の状態 新品、未使用

