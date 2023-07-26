公式サイト Ogawa(オガワ) ステイシーST-2 サンドベージュ テント/タープ

2021年10月に購入して数回使用しました。大きな汚れや穴あきやほつれもなく状態は良いですが、あくまでアウトドアでの使用品である事をご理解の上購入お願いします。

QUECHUA ファミリーテント ARPENAZ 6.3 FAMILY 6人用

また、付属品の天井部ポールを束ねるマジックテープのみ社外品を使用しています。

USJ ユニバーサルスタジオジャパン 立体機動装置＆マント



Coleman テント 4S T.P.クレスト 2000031567

総重量(付属品除く):3.9kg、 (内容)幕体: 約2.7kg、ポール:約1.2kg

Coleman コールマン コーストライン 8 Deluxe 訳アリ

素材 フライ:ポリエステル75d(耐水圧 1800mm)、インナーテント:ポリエステル68d、ポール:7001アルミ合金(Φ9mm、Φ10.3mm、Φ9.3mm)

ogawa stacy st-2

収納サイズ:52×19×19cm(フレーム折り寸40cm)

ほぼ未使用 HDタープ“シールド・ヘキサ（L） スノーピーク TP-862H

付属品:アルミピン、張り縄、セルフスタンディングテープ(前室部)、収納袋 ※グランドシートは付属いたしません

ノルディスク レイサ4 ベージュ

機能:テフロン、UVカット、SEAM SEAL

商品の情報 ブランド 小川キャンパル 商品の状態 やや傷や汚れあり

2021年10月に購入して数回使用しました。大きな汚れや穴あきやほつれもなく状態は良いですが、あくまでアウトドアでの使用品である事をご理解の上購入お願いします。また、付属品の天井部ポールを束ねるマジックテープのみ社外品を使用しています。総重量(付属品除く):3.9kg、 (内容)幕体: 約2.7kg、ポール:約1.2kg素材 フライ:ポリエステル75d(耐水圧 1800mm)、インナーテント:ポリエステル68d、ポール:7001アルミ合金(Φ9mm、Φ10.3mm、Φ9.3mm)収納サイズ:52×19×19cm(フレーム折り寸40cm)付属品:アルミピン、張り縄、セルフスタンディングテープ(前室部)、収納袋 ※グランドシートは付属いたしません機能:テフロン、UVカット、SEAM SEAL

商品の情報 ブランド 小川キャンパル 商品の状態 やや傷や汚れあり

MacOutdoor MacOne Recta レンジャーコヨーテ(L)未使用 ヴォールト マットシートセット スノーピーク エントリーTTLITEFIGHTER TENT 1 1人用テント アメリカ軍採用スノーピーク カヤード TP-400（本体・キャリーバック・ガイロープのみ）