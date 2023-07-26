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公式サイト Ogawa(オガワ) ステイシーST-2 サンドベージュ テント/タープ

商品の説明

2021年10月に購入して数回使用しました。大きな汚れや穴あきやほつれもなく状態は良いですが、あくまでアウトドアでの使用品である事をご理解の上購入お願いします。
QUECHUA ファミリーテント ARPENAZ 6.3 FAMILY 6人用
また、付属品の天井部ポールを束ねるマジックテープのみ社外品を使用しています。
USJ ユニバーサルスタジオジャパン 立体機動装置＆マント

Coleman テント 4S T.P.クレスト 2000031567
総重量(付属品除く):3.9kg、 (内容)幕体: 約2.7kg、ポール:約1.2kg
Coleman コールマン コーストライン 8 Deluxe 訳アリ
素材 フライ:ポリエステル75d(耐水圧 1800mm)、インナーテント:ポリエステル68d、ポール:7001アルミ合金(Φ9mm、Φ10.3mm、Φ9.3mm)
ogawa　stacy st-2
収納サイズ:52×19×19cm(フレーム折り寸40cm)
ほぼ未使用　HDタープ“シールド・ヘキサ（L）　スノーピーク　TP-862H
付属品:アルミピン、張り縄、セルフスタンディングテープ(前室部)、収納袋　※グランドシートは付属いたしません
ノルディスク　レイサ4 ベージュ
機能:テフロン、UVカット、SEAM SEAL

MacOutdoor MacOne Recta レンジャーコヨーテ(L)

商品の情報

ブランド小川キャンパル
商品の状態やや傷や汚れあり

未使用 ヴォールト マットシートセット スノーピーク エントリーTT

LITEFIGHTER TENT 1 1人用テント アメリカ軍採用

スノーピーク　カヤード TP-400（本体・キャリーバック・ガイロープのみ）
2021年10月に購入して数回使用しました。大きな汚れや穴あきやほつれもなく状態は良いですが、あくまでアウトドアでの使用品である事をご理解の上購入お願いします。また、付属品の天井部ポールを束ねるマジックテープのみ社外品を使用しています。総重量(付属品除く):3.9kg、 (内容)幕体: 約2.7kg、ポール:約1.2kg素材 フライ:ポリエステル75d(耐水圧 1800mm)、インナーテント:ポリエステル68d、ポール:7001アルミ合金(Φ9mm、Φ10.3mm、Φ9.3mm)収納サイズ:52×19×19cm(フレーム折り寸40cm)付属品:アルミピン、張り縄、セルフスタンディングテープ(前室部)、収納袋　※グランドシートは付属いたしません機能:テフロン、UVカット、SEAM SEAL

商品の情報

ブランド小川キャンパル
商品の状態やや傷や汚れあり

公式サイト Ogawa(オガワ) ステイシーST-2 サンドベージュ テント/タープ

3分钟前

公式サイト Ogawa(オガワ) ステイシーST-2 サンドベージュ テント/タープ

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