yori 2023SPのmizugiwa COOL撥水パーカーのピンクです。

届いたばかり、新品タグ付きです。

これからの梅雨の時期の羽織、突然の雨や冷房避けとしてお鞄に入れておくと便利かと思います。

5.6枚目実物お写真です。

少しくすんで見えますが、yoriホームページのお写真の方が実物に近いお色です。

yoriからは畳んでの配送だった為、畳シワあります。

【comment】

ひんやりとしたドライタッチと軽やかな風合いの素材です。撥水加工も施しているため、急な雨にも安心してご着用頂けます。ストレッチ性に優れているため着心地の良さが魅力です。

サイドからバックにかけての切替位置にたっぷりとダブルにギャザーを寄せて裾にボリュームを持たせたシルエットがフェミニンな印象の一着です。顔回りが小顔に見える立フードでキレイ目な印象です。手の甲をカバーする指穴付きデザインです。

*サマーレギパン【YR2022-112SM】と同素材になります。

*水際でご着用ください、水中ではお控えください。

【material】

伸縮性:あり

光沢感:なし

透け感:なし

生地の厚さ:薄手

裏地:なし

パーカー



【quality】

表地:ナイロン85%

ポリウレタン15%

ポケット布:ナイロン100%

■手洗い可

※タンブラー乾燥はお避けください。

※洗濯により収縮やねじれ、型崩れすることがあるので、形を整えて干してください。

※洗濯で多少縮みます

【size】

F

着丈(センターバック~後裾) 64.5cm

着丈(ネックポイント~前裾) 62.2cm

身幅 47.3cm

肩幅 37.8cm

袖丈 68cm

袖幅 19.3cm

袖口幅 10cm

袖口リブ 11cm

■made in japan

※実際の商品とは素材、仕様、サイズ感等が

若干異なる場合が御座います。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ヨリ 商品の状態 新品、未使用

