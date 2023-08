最新作 REVERSE CHAMPION WEAVE HOODIE YANKEES パーカー

CHAMPION REVERSE WEAVE NEW YORK YANKEES HOODIE

新品未開封でご気になったら是非ご購入ください、ありがとうございます



CHAMPION REVERSE WEAVE NEW YORK YANKEES HOODIE新品色: NAVYsize: S肩から肩44cm 着丈 約64cm 身幅 約51cm 肩から袖 約62cm発送:佐川急便送料込み※平日のみの発送になり土日祝の発送は基本的に行っておりません。※本物ですか?などの質問は返答致しません。偽物の場合は返金いたします。 24時間以内に返信が無い場合、落札後2日以内に入金確認ができない場合は落札者の都合で削除(キャンセル)とさせていただきます。(万が一支払いが遅れる場合はメッセージでお伝え下さい。)商品は入金確認後に発送させていただきますが、落札後のキャンセル、商品受け取り後の返品交換は一切受付ません。※新品商品で訳ありのみ返品いたします。(例えば新品なのに汚れがある、穴が空いている、ひどい傷があるなどで、コメント欄に何も記載されていない場合はその際は取引メッセージでお伝え下さい。)※新品商品の訳ありの商品は基本的にコメント欄に記載されていますので必ずご確認お願いします。)※商品受け取り後サイズが合わないなどの理由での返品、交換は一切受け付けいたしません。(ご入札前、お支払い前にもう一度商品状態などご確認ください)※落札後お手続き頂けない場合には、キャンセル扱いとして削除となりますのでご注意ください。

