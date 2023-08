お値引きは、鋭意努力させていただきます

☑︎ condition:

こちらの商品は 【B】ランクです

【S】ほぼ新品。美USEDの商品

【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED

【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり

使用は可能

【N】新品、展示品、デッドストックなど

【JUNK】ジャンク品

※ あくまで 古着 (ビンテージ品) ですので、多少の着用感や細かな汚れなどがある場合があり、使用感は人によって感じ方に差があるので、気になる所があれば購入前に何度でも質問してご納得の上、ご購入くださいませ

※神経質な方のご購入はお控え下さい

※素人検品の為、万が一見落としがございましたら何卒ご了承下さいませ

※古着 (ビンテージ品) にご理解ある方、さらに上記の内容にご理解頂ける方のみのご購入でお願い申し上げます

☑︎ size: ※素人採寸ですが下記をご参考下さい

着用感 メンズL程

(174cm67kgが着用した場合の感じ方)

サイズ表記 LARGE

実寸平置き

着丈:約64.5cm

(首肩付け根から裾下)

身幅:約66.5cm

(脇下から脇下)

肩幅:約50.5cm

(肩から肩を直線で計測)

袖丈:約67cm

(肩から袖先)

※着用感は独自基準による参考サイズです

※素人採寸になりますので、測定値の若干の誤差はご了承下さいませ

☑︎ item: フライトジャケット ブルゾン ジャンパー

☑︎ brand: ALPHA INDUSTRIES アルファインダストリーズ社 3本ライン民生品 民間品

☑︎ color: ODグリーン カーキグリーン

☑︎ country: USA製 米国製 アメリカ製

☑︎ material: 100%ナイロン

☑︎ 柄: -

☑︎ age: 80s 80年代

☑︎ 特徴: ユニセックス で着られて、古着スタイルにオススメです

☑︎ ご案内: -

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アルファインダストリーズ 商品の状態 やや傷や汚れあり

お値引きは、鋭意努力させていただきます私の他商品→#上田の安子_古着 #上田の安子_ブルゾンをクリック後↑いいね!順で ↑おすすめ順で ↑価格の安い順で検索ください☑︎ condition: こちらの商品は 【B】ランクです【S】ほぼ新品。美USEDの商品 【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED 【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない 【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり 【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり使用は可能 【N】新品、展示品、デッドストックなど【JUNK】ジャンク品 ※ あくまで 古着 (ビンテージ品) ですので、多少の着用感や細かな汚れなどがある場合があり、使用感は人によって感じ方に差があるので、気になる所があれば購入前に何度でも質問してご納得の上、ご購入くださいませ※神経質な方のご購入はお控え下さい※素人検品の為、万が一見落としがございましたら何卒ご了承下さいませ※古着 (ビンテージ品) にご理解ある方、さらに上記の内容にご理解頂ける方のみのご購入でお願い申し上げます ☑︎ size: ※素人採寸ですが下記をご参考下さい着用感 メンズL程(174cm67kgが着用した場合の感じ方)サイズ表記 LARGE実寸平置き着丈:約64.5cm(首肩付け根から裾下)身幅:約66.5cm(脇下から脇下)肩幅:約50.5cm (肩から肩を直線で計測)袖丈:約67cm(肩から袖先)※着用感は独自基準による参考サイズです ※素人採寸になりますので、測定値の若干の誤差はご了承下さいませ ☑︎ item: フライトジャケット ブルゾン ジャンパー☑︎ brand: ALPHA INDUSTRIES アルファインダストリーズ社 3本ライン民生品 民間品☑︎ color: ODグリーン カーキグリーン☑︎ country: USA製 米国製 アメリカ製☑︎ material: 100%ナイロン☑︎ 柄: -☑︎ age: 80s 80年代☑︎ 特徴: ユニセックス で着られて、古着スタイルにオススメです☑︎ ご案内: -

