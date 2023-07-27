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最新のデザイン ジェリーロレンゾ 着用 Tina Turner 24/7 Tee L Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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ジェリーロレンゾ 着用 Tina Turner 24/7 Tee L Tシャツ
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商品の情報

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中古品やVintage品へのご理解がない方の購入はトラブルのモトとなりますのでご遠慮下さい。貴重な海外買付け品の出品となります。Fear Of God(FOG)のデザイナーのJerry Lorenzo着用モデルで、大変人気のあるデザインです。ティナ ターナーのツアーTシャツになります。ビンテージTシャツは同じサイズはほぼ無く1点モノですので早い者勝ちとなります！！【商品名】中古 90s Tina Turner Twenty Four Seven Tour Tee L White / 1999anvilタグのオリジナル ビンテージになります。ここ数年のRap Tee、Band Tee、Vintage Teeのブームにより値段が高騰しております！この機会に是非！！【COLOR】ホワイト【商品状態の詳細】特に目立った汚れは無いです。20年以上前のビンテージ品ということをご理解いただいた上でご購入お願い致します。【商品の状態】使用状況 : 中古

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商品のサイズL
商品の状態目立った傷や汚れなし

最新のデザイン ジェリーロレンゾ 着用 Tina Turner 24/7 Tee L Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

17分钟前

最新のデザイン ジェリーロレンゾ 着用 Tina Turner 24/7 Tee L Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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