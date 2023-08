購入前コメント不要。即購入可能です。

新作の木目の細かな高級生地を利用したピッタリスベスベ肌色全身タイツです。

マスク部はフルフェイスマスク一体構造になっていますので、着用後は肌の露出が一切ありません。

お色は、光沢のある薄めの肌色です。ヒロイン等の肌タイにピッタリです。お使いのモニター によって色合いは異なりますので、予めご了承ください。 お譲りする商品は画像よりも若干茶色がかって見えます。

今回出品の商品は、ダブルファスナーの為、一人での着用も容易な全身タイツとなります。

全身がタイツに覆われ、まさに第二の皮膚のようです。

このような商品はめったにお目にかかれないと思います。

素材はオペコットのような伸縮性抜群の生地です。

パーティーグッズ等の安物ゼンタイと違い、手袋やマスク部に立体縫製を施しています。

お譲りする商品は袖を通していない新品です。

適用身長は約155cm~165cm位のMサイズとなります。

発送の際品名は衣類としています。包装及び梱包はリサイクル材を利用致します。

特徴···ストレッチ

サイズ···M

カラー···ベージュ

検索用

#全身タイツ #ゼンタイ #ボディースーツ #ユニタード #レオタード #長袖レオタード#タイツ #ストッキング #レギンス #スパッツ #着ぐるみ #きぐるみ #キグルミ #肌タイ #肌タイツ #ハダタイ #フルフェイスマスク #コスプレ #ドーラー #コミケ #仮装 #ハロウィン #zentai #kigurumi #ロンググローブ #長手袋#メンズタイツ#メンズレギンス#メンズストッキング#メンズパンスト#hadataimask#hadataimask肌

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

購入前コメント不要。即購入可能です。新作の木目の細かな高級生地を利用したピッタリスベスベ肌色全身タイツです。マスク部はフルフェイスマスク一体構造になっていますので、着用後は肌の露出が一切ありません。 お色は、光沢のある薄めの肌色です。ヒロイン等の肌タイにピッタリです。お使いのモニター によって色合いは異なりますので、予めご了承ください。 お譲りする商品は画像よりも若干茶色がかって見えます。 今回出品の商品は、ダブルファスナーの為、一人での着用も容易な全身タイツとなります。 全身がタイツに覆われ、まさに第二の皮膚のようです。このような商品はめったにお目にかかれないと思います。----------------- 他にも多数出品中です。 自由に組み合わせてご着用下さい。 #hadataimask ←こちらをタップ----------------- 素材はオペコットのような伸縮性抜群の生地です。 パーティーグッズ等の安物ゼンタイと違い、手袋やマスク部に立体縫製を施しています。 お譲りする商品は袖を通していない新品です。 適用身長は約155cm~165cm位のMサイズとなります。 発送の際品名は衣類としています。包装及び梱包はリサイクル材を利用致します。特徴···ストレッチサイズ···Mカラー···ベージュ検索用#全身タイツ #ゼンタイ #ボディースーツ #ユニタード #レオタード #長袖レオタード#タイツ #ストッキング #レギンス #スパッツ #着ぐるみ #きぐるみ #キグルミ #肌タイ #肌タイツ #ハダタイ #フルフェイスマスク #コスプレ #ドーラー #コミケ #仮装 #ハロウィン #zentai #kigurumi #ロンググローブ #長手袋#メンズタイツ#メンズレギンス#メンズストッキング#メンズパンスト#hadataimask#hadataimask肌

