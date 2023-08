オールデン

オールデン v-チップ 旧ロゴ

レアカラーwhiskyコードバン

ポストマンシューズ

サイズUS7.5 日本サイズ25.5

Vチップ

visvim 中村ヒロキ 藤原ヒロシ

モディファイドラスト

型番54382

Cウィズ

※外箱は撮影用で付属しません

※ロゴ入り紙袋は付属します

1万頭に1頭からしか取れないと言われるレアカラーwhiskyコードバン。かつ、オールデンで人気のVチップ、モディファイドラスト。

この組み合わせはオールデンの頂点とも言えるのではないでしょうか。

オールソール、インソールヒールパッド、靴紐、全て純正でフルメンテ交換済み。

オールソール後は着用なしです。

画像程度色ムラありますが、エイジングで良い味が出ていて革はツヤツヤです。

あくまで中古ですので画像をよくご確認ください。

ユナイテッドアローズの別注品ですが、Vチップ&レアカラーwhiskyコードバンは、インラインはもちろんセレクトショップの別注でも今後もなかなか出ないと思います。

リユースでもなかなかでないのでお探しの方はご検討ください。

検索用

パラブーツ

クロケット&ジョーンズ

ジョンロブ

ウエストン

エドワードグリーン

ジョージクレバリー

レアカラー

コードバン

ラコタハウス

ハインリッヒ

ディンケラッカー

メイカーズ

サンダース

トリッカーズ

Uチップ

アメトラ

Alden

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド オールデン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

