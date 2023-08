MADE IN JAPAN。

サイズ M。

実寸、

●肩幅44センチ。

●身幅54センチ。

●着丈64センチ。

●袖丈67センチ。

2010年前後頃の物です。ラグジュアリーブランド、mastermind JAPANがBEAMS限定で販売されたMIGHTY MACのドリズラージャケットです。カラーはブラック。一色展開だったと思います。内側のNAMEタグにデザイナーの直筆サインが入る為、生産数が少なく当時も即完売でした。今では更に入手困難な商品です。襟下にはmastermind定番D冠が施されています。前身頃に大きくスカルのデザインがパッチのように縫われています。パッチ、糸ともに同色のブラックですので、デザインこそ大きいものの目立つ感じがなく、程よい存在感にmastermindらしい品格を感じます。裏地のライナーにものロゴが織られていたりとmastermindらしい一着。フロントはダブルジッパー仕様でMIGHTY MACならではのTバーが施されています。袖リブもビンテージライクな二段リブでMIGHTY MACらしいディテールを保ちつつ、mastermindらしいエッセンスを取り入れたコラボならではの貴重な一着です。ブラックなので何にでも合わせて頂けます。コンディションも良く、未使用品ですので特に気になる箇所もなく美品ですが、あくまで個人保管品ですので、ご理解頂ける方のみご購入よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド マスターマインドジャパン 商品の状態 未使用に近い

