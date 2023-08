˚✧₊⁎⁎⁺˳✧༚ご覧いただきありがとうございます˚✧₊⁎⁎⁺˳✧༚

基本的に即購入OKです☆

質問等ございましたら、

お気軽にコメントください╰(*´︶`*)╯♡

◇ノースフェイス

キルティングジャケット

◇サイズ: メンズXXL

詳しくは実寸をご覧ください(*^^*)

着丈71cm

身幅62cm

肩幅53cm

袖丈63cm

◇ブラック

◇状態

着用時に目立つようなシミや汚れはなく、まだまだご着用いただけます(˃̵ᴗ˂̵)

◇ 古着はすべてクリーニング済みです^ ^

◇当方はタバコは吸っておらず、ペットも飼っておりませんので独特な匂いの心配は一切ございません☆

◇安心してお買い求めください。宜しくお願い致します。

◇ご購入後、2〜3日にて発送致します(ᵔᴥᵔ)9-283

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

˚✧₊⁎⁎⁺˳✧༚ご覧いただきありがとうございます˚✧₊⁎⁎⁺˳✧༚ 基本的に即購入OKです☆質問等ございましたら、お気軽にコメントください╰(*´︶`*)╯♡◇ノースフェイス キルティングジャケット ◇サイズ: メンズXXL 詳しくは実寸をご覧ください(*^^*)着丈71cm身幅62cm肩幅53cm袖丈63cm◇ブラック◇状態着用時に目立つようなシミや汚れはなく、まだまだご着用いただけます(˃̵ᴗ˂̵)◇ 古着はすべてクリーニング済みです^ ^◇当方はタバコは吸っておらず、ペットも飼っておりませんので独特な匂いの心配は一切ございません☆ ◇安心してお買い求めください。宜しくお願い致します。◇ご購入後、2〜3日にて発送致します(ᵔᴥᵔ)9-283

