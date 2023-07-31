世界的に有名な W録（裏番組もOK）対応　東芝ブルーレイ　DBR-Z110　動作良品 ブルーレイレコーダー

初期設定で図解マニュアルを付属しています。

DBR-Z620

誰でも 楽々短時間で設定完了！当店のオリジナル取説”好評です！！

AQUOSカスタムブルーレイレコーダー BD-W580改 2TB 2015年製



東芝HDDレコーダー DーM210

動作良品の出品です！！

東芝 ブルーレイレコーダ DBR-W507（2016）新品２TB換装 30日保証



SHARPAQUOSブルーレイBD-W550 使用１年程度

２番組同時録画（裏番組を録画ＯＫ）

ソニー ブルーレイ BDZ-FT1000

「ＲＥＧＺＡ仕様」「ダビング１０」

FUNAI フナイ ブルーレイレコーダー FBR-HT1000 17年製超美品！



予防保守！ＨＤＤ３倍大増量！清潔美品！すぐ使！東芝ＢＤレコーダーD-BZ510

＜商品紹介＞ 動作良品

Panasonic DMR-BWT520 Blu-rayレコーダー 1TB換装

メーカー 東芝製 本体カラー ブラック系

ソニー BDZ-ZW1000 2016年製

仕 様 ブルーレイ・レコーダー

美品☆Panasonic ブルーレイ DMR-BW690☆2TB(2000GB)

地デジ、ＢＳ／ＣＳ ２チューナー

Panasonic DMR-4CS201 WHITE



TOSHIBA REGZA ブルーレイレコーダー DBR-T101

＜動作確認＞

W録（裏番組もOK）対応 東芝ブルーレイ DBR-Z110 動作良品

地デジ、ＢＳ／ＣＳ受信 良好動作確認出来ました 〇

【サービス品】パナソニック Blu-rayレコーダー DMR-BR500

ＨＤＤ⇒ディスクへのダビング出来ました 〇

送料無料使用時間366H DIGA換装用大容量HDD 3.5インチ東芝4TB

ＤＶＤーＲ・ＲW ダビング 出来ました 〇

ブルーレイレコード

ＤＢーＲ，ＲＥ ダビング 出来ました 〇

2018 東芝HDD&ブルーレイディスクレコーダー DBR-T2008



パナソニック BD ブルーレイレコーダー DMR-BW870 1TB 動作品

ＤＶＤドライブ ＢＤ、ＤＶＤ再生動作 〇

W録（裏番組もOK）対応 東芝ブルーレイ DBR-Z110 動作良品 ③

市販ＤＶＤ再生 出来ました 〇

SHARP AQUOS ブルーレイ BD-UT1100

市販ＢＤ再生 出来ました 〇

ブルーレイレコーダー パナソニック DMR-BWT520

以上 動作を保証致します。

DBR-Z620



AQUOSカスタムブルーレイレコーダー BD-W580改 2TB 2015年製

＜付属品＞ この付属品全てで即稼働出来ます。

東芝HDDレコーダー DーM210

・Ｂ－ＣＡＳカード 赤カード

東芝 ブルーレイレコーダ DBR-W507（2016）新品２TB換装 30日保証

・リモコン 中古

SHARPAQUOSブルーレイBD-W550 使用１年程度

・同軸アンテナケーブル 新品

ソニー ブルーレイ BDZ-FT1000

・ＨＤＭＩケーブル 新品

FUNAI フナイ ブルーレイレコーダー FBR-HT1000 17年製超美品！

・電源ケーブル 本体直付け

予防保守！ＨＤＤ３倍大増量！清潔美品！すぐ使！東芝ＢＤレコーダーD-BZ510

・取扱説明書 初期設定マニュアル「図解」で誰でも楽々！！

Panasonic DMR-BWT520 Blu-rayレコーダー 1TB換装

設定終われば番組録画、再生 ダビングなどかんたんＯＫ

ソニー BDZ-ZW1000 2016年製

ＣＤ盤（パソコンで開けて接続・設定、応用編）

美品☆Panasonic ブルーレイ DMR-BW690☆2TB(2000GB)



Panasonic DMR-4CS201 WHITE

＜その他事項＞

TOSHIBA REGZA ブルーレイレコーダー DBR-T101

本体の動作確認は実施していますので、安心して使用ができます。

W録（裏番組もOK）対応 東芝ブルーレイ DBR-Z110 動作良品

本体は新品では御座いません中古品です。

【サービス品】パナソニック Blu-rayレコーダー DMR-BR500

外観状態の判断は当方の主観です。外観重視の方はお断り！！

送料無料使用時間366H DIGA換装用大容量HDD 3.5インチ東芝4TB

新品の様な思いでの購入は十分に考えてご検討をお願いします。

ブルーレイレコード

また、神経質のお方様にはご購入をお控えください。

2018 東芝HDD&ブルーレイディスクレコーダー DBR-T2008



パナソニック BD ブルーレイレコーダー DMR-BW870 1TB 動作品

送 料 全国一律 出品者が負担します。

W録（裏番組もOK）対応 東芝ブルーレイ DBR-Z110 動作良品 ③

安心のメルカリ便（ヤマト宅急便）でお届けします。

商品の情報 ブランド 東芝 商品の状態 やや傷や汚れあり

初期設定で図解マニュアルを付属しています。誰でも 楽々短時間で設定完了！当店のオリジナル取説”好評です！！動作良品の出品です！！２番組同時録画（裏番組を録画ＯＫ） 「ＲＥＧＺＡ仕様」「ダビング１０」 ＜商品紹介＞ 動作良品 メーカー 東芝製 本体カラー ブラック系 仕 様 ブルーレイ・レコーダー 地デジ、ＢＳ／ＣＳ ２チューナー ＜動作確認＞地デジ、ＢＳ／ＣＳ受信 良好動作確認出来ました 〇ＨＤＤ⇒ディスクへのダビング出来ました 〇ＤＶＤーＲ・ＲW ダビング 出来ました 〇ＤＢーＲ，ＲＥ ダビング 出来ました 〇ＤＶＤドライブ ＢＤ、ＤＶＤ再生動作 〇 市販ＤＶＤ再生 出来ました 〇 市販ＢＤ再生 出来ました 〇以上 動作を保証致します。＜付属品＞ この付属品全てで即稼働出来ます。・Ｂ－ＣＡＳカード 赤カード・リモコン 中古・同軸アンテナケーブル 新品・ＨＤＭＩケーブル 新品・電源ケーブル 本体直付け・取扱説明書 初期設定マニュアル「図解」で誰でも楽々！！ 設定終われば番組録画、再生 ダビングなどかんたんＯＫ ＣＤ盤（パソコンで開けて接続・設定、応用編）＜その他事項＞本体の動作確認は実施していますので、安心して使用ができます。本体は新品では御座いません中古品です。 外観状態の判断は当方の主観です。外観重視の方はお断り！！新品の様な思いでの購入は十分に考えてご検討をお願いします。また、神経質のお方様にはご購入をお控えください。送 料 全国一律 出品者が負担します。 安心のメルカリ便（ヤマト宅急便）でお届けします。

商品の情報 ブランド 東芝 商品の状態 やや傷や汚れあり

SHARP AQUOS ブルーレイ BD-UT1100ブルーレイレコーダー パナソニック DMR-BWT520DBR-Z620