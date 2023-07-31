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世界的に有名な W録（裏番組もOK）対応　東芝ブルーレイ　DBR-Z110　動作良品 ブルーレイレコーダー

商品の説明

初期設定で図解マニュアルを付属しています。
DBR-Z620
誰でも　楽々短時間で設定完了！当店のオリジナル取説”好評です！！
AQUOSカスタムブルーレイレコーダー BD-W580改　2TB 2015年製

東芝HDDレコーダー DーM210
動作良品の出品です！！
東芝 ブルーレイレコーダ　DBR-W507（2016）新品２TB換装　30日保証

SHARPAQUOSブルーレイBD-W550 使用１年程度
２番組同時録画（裏番組を録画ＯＫ）
ソニー　ブルーレイ　BDZ-FT1000
　「ＲＥＧＺＡ仕様」「ダビング１０」
FUNAI フナイ　ブルーレイレコーダー　FBR-HT1000　17年製超美品！
　　　　　
予防保守！ＨＤＤ３倍大増量！清潔美品！すぐ使！東芝ＢＤレコーダーD-BZ510
＜商品紹介＞　動作良品
Panasonic DMR-BWT520 Blu-rayレコーダー 1TB換装
　メーカー　東芝製　　本体カラー　ブラック系　
ソニー　BDZ-ZW1000 2016年製
　仕　　様　　　ブルーレイ・レコーダー
美品☆Panasonic ブルーレイ DMR-BW690☆2TB(2000GB)
　地デジ、ＢＳ／ＣＳ　２チューナー　　
Panasonic DMR-4CS201 WHITE

TOSHIBA REGZA ブルーレイレコーダー DBR-T101
＜動作確認＞
W録（裏番組もOK）対応　東芝ブルーレイ　DBR-Z110　動作良品
地デジ、ＢＳ／ＣＳ受信　良好動作確認出来ました 〇
【サービス品】パナソニック Blu-rayレコーダー DMR-BR500
ＨＤＤ⇒ディスクへのダビング出来ました 〇
送料無料使用時間366H DIGA換装用大容量HDD 3.5インチ東芝4TB
ＤＶＤーＲ・ＲW　ダビング 出来ました 〇
ブルーレイレコード
ＤＢーＲ，ＲＥ　ダビング 出来ました 　〇
2018 東芝HDD&ブルーレイディスクレコーダー　DBR-T2008

パナソニック BD ブルーレイレコーダー DMR-BW870 1TB 動作品
ＤＶＤドライブ　ＢＤ、ＤＶＤ再生動作 〇　
W録（裏番組もOK）対応　東芝ブルーレイ　DBR-Z110　動作良品 ③
　市販ＤＶＤ再生 出来ました 〇
SHARP AQUOS ブルーレイ BD-UT1100
　市販ＢＤ再生 出来ました 　〇
ブルーレイレコーダー　パナソニック　DMR-BWT520
以上　　動作を保証致します。
DBR-Z620

AQUOSカスタムブルーレイレコーダー BD-W580改　2TB 2015年製
＜付属品＞　この付属品全てで即稼働出来ます。
東芝HDDレコーダー DーM210
・Ｂ－ＣＡＳカード　赤カード
東芝 ブルーレイレコーダ　DBR-W507（2016）新品２TB換装　30日保証
・リモコン 　　　　　　　　　 中古
SHARPAQUOSブルーレイBD-W550 使用１年程度
・同軸アンテナケーブル　　　　新品
ソニー　ブルーレイ　BDZ-FT1000
・ＨＤＭＩケーブル　　　　　　新品
FUNAI フナイ　ブルーレイレコーダー　FBR-HT1000　17年製超美品！
・電源ケーブル　本体直付け
予防保守！ＨＤＤ３倍大増量！清潔美品！すぐ使！東芝ＢＤレコーダーD-BZ510
・取扱説明書　初期設定マニュアル「図解」で誰でも楽々！！
Panasonic DMR-BWT520 Blu-rayレコーダー 1TB換装
　設定終われば番組録画、再生　ダビングなどかんたんＯＫ
ソニー　BDZ-ZW1000 2016年製
　　　ＣＤ盤（パソコンで開けて接続・設定、応用編）
美品☆Panasonic ブルーレイ DMR-BW690☆2TB(2000GB)

Panasonic DMR-4CS201 WHITE
＜その他事項＞
TOSHIBA REGZA ブルーレイレコーダー DBR-T101
本体の動作確認は実施していますので、安心して使用ができます。
W録（裏番組もOK）対応　東芝ブルーレイ　DBR-Z110　動作良品
本体は新品では御座いません中古品です。
【サービス品】パナソニック Blu-rayレコーダー DMR-BR500
　外観状態の判断は当方の主観です。外観重視の方はお断り！！
送料無料使用時間366H DIGA換装用大容量HDD 3.5インチ東芝4TB
新品の様な思いでの購入は十分に考えてご検討をお願いします。
ブルーレイレコード
また、神経質のお方様にはご購入をお控えください。
2018 東芝HDD&ブルーレイディスクレコーダー　DBR-T2008

パナソニック BD ブルーレイレコーダー DMR-BW870 1TB 動作品
送　　料　全国一律　出品者が負担します。
W録（裏番組もOK）対応　東芝ブルーレイ　DBR-Z110　動作良品 ③
　　　　安心のメルカリ便（ヤマト宅急便）でお届けします。

SHARP AQUOS ブルーレイ BD-UT1100

商品の情報

ブランド東芝
商品の状態やや傷や汚れあり

ブルーレイレコーダー　パナソニック　DMR-BWT520

DBR-Z620
初期設定で図解マニュアルを付属しています。誰でも　楽々短時間で設定完了！当店のオリジナル取説”好評です！！動作良品の出品です！！２番組同時録画（裏番組を録画ＯＫ）　「ＲＥＧＺＡ仕様」「ダビング１０」　　　　　＜商品紹介＞　動作良品　メーカー　東芝製　　本体カラー　ブラック系　　仕　　様　　　ブルーレイ・レコーダー　地デジ、ＢＳ／ＣＳ　２チューナー　　＜動作確認＞地デジ、ＢＳ／ＣＳ受信　良好動作確認出来ました 〇ＨＤＤ⇒ディスクへのダビング出来ました 〇ＤＶＤーＲ・ＲW　ダビング 出来ました 〇ＤＢーＲ，ＲＥ　ダビング 出来ました 　〇ＤＶＤドライブ　ＢＤ、ＤＶＤ再生動作 〇　　市販ＤＶＤ再生 出来ました 〇　市販ＢＤ再生 出来ました 　〇以上　　動作を保証致します。＜付属品＞　この付属品全てで即稼働出来ます。・Ｂ－ＣＡＳカード　赤カード・リモコン 　　　　　　　　　 中古・同軸アンテナケーブル　　　　新品・ＨＤＭＩケーブル　　　　　　新品・電源ケーブル　本体直付け・取扱説明書　初期設定マニュアル「図解」で誰でも楽々！！　設定終われば番組録画、再生　ダビングなどかんたんＯＫ　　　ＣＤ盤（パソコンで開けて接続・設定、応用編）＜その他事項＞本体の動作確認は実施していますので、安心して使用ができます。本体は新品では御座いません中古品です。　外観状態の判断は当方の主観です。外観重視の方はお断り！！新品の様な思いでの購入は十分に考えてご検討をお願いします。また、神経質のお方様にはご購入をお控えください。送　　料　全国一律　出品者が負担します。　　　　安心のメルカリ便（ヤマト宅急便）でお届けします。

商品の情報

ブランド東芝
商品の状態やや傷や汚れあり

世界的に有名な W録（裏番組もOK）対応　東芝ブルーレイ　DBR-Z110　動作良品 ブルーレイレコーダー

9分钟前

世界的に有名な W録（裏番組もOK）対応　東芝ブルーレイ　DBR-Z110　動作良品 ブルーレイレコーダー

¥10,500 ¥8,925

(税込) 送料込み
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出品者

c4a0537

 1374

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コメント (9)

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世界的に有名な W録（裏番組もOK）対応　東芝ブルーレイ　DBR-Z110　動作良品 ブルーレイレコーダー 世界的に有名な W録（裏番組もOK）対応　東芝ブルーレイ　DBR-Z110　動作良品 ブルーレイレコーダー

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