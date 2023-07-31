世界的に有名な W録（裏番組もOK）対応　東芝ブルーレイ　DBR-Z110　動作良品 ブルーレイレコーダー

初期設定で図解マニュアルを付属しています。
DBR-Z620
誰でも 楽々短時間で設定完了！当店のオリジナル取説”好評です！！
AQUOSカスタムブルーレイレコーダー BD-W580改 2TB 2015年製
東芝HDDレコーダー DーM210
動作良品の出品です！！
東芝 ブルーレイレコーダ DBR-W507（2016）新品２TB換装 30日保証
SHARPAQUOSブルーレイBD-W550 使用１年程度
２番組同時録画（裏番組を録画ＯＫ）
ソニー ブルーレイ BDZ-FT1000
「ＲＥＧＺＡ仕様」「ダビング１０」
FUNAI フナイ ブルーレイレコーダー FBR-HT1000 17年製超美品！
予防保守！ＨＤＤ３倍大増量！清潔美品！すぐ使！東芝ＢＤレコーダーD-BZ510
＜商品紹介＞ 動作良品
Panasonic DMR-BWT520 Blu-rayレコーダー 1TB換装
メーカー 東芝製 本体カラー ブラック系
ソニー BDZ-ZW1000 2016年製
仕 様 ブルーレイ・レコーダー
美品☆Panasonic ブルーレイ DMR-BW690☆2TB(2000GB)
地デジ、ＢＳ／ＣＳ ２チューナー
Panasonic DMR-4CS201 WHITE
TOSHIBA REGZA ブルーレイレコーダー DBR-T101
＜動作確認＞
W録（裏番組もOK）対応 東芝ブルーレイ DBR-Z110 動作良品
地デジ、ＢＳ／ＣＳ受信 良好動作確認出来ました 〇
【サービス品】パナソニック Blu-rayレコーダー DMR-BR500
ＨＤＤ⇒ディスクへのダビング出来ました 〇
送料無料使用時間366H DIGA換装用大容量HDD 3.5インチ東芝4TB
ＤＶＤーＲ・ＲW ダビング 出来ました 〇
ブルーレイレコード
ＤＢーＲ，ＲＥ ダビング 出来ました 〇
2018 東芝HDD&ブルーレイディスクレコーダー DBR-T2008
パナソニック BD ブルーレイレコーダー DMR-BW870 1TB 動作品
ＤＶＤドライブ ＢＤ、ＤＶＤ再生動作 〇
W録（裏番組もOK）対応 東芝ブルーレイ DBR-Z110 動作良品 ③
市販ＤＶＤ再生 出来ました 〇
SHARP AQUOS ブルーレイ BD-UT1100
市販ＢＤ再生 出来ました 〇
ブルーレイレコーダー パナソニック DMR-BWT520
以上 動作を保証致します。
DBR-Z620
AQUOSカスタムブルーレイレコーダー BD-W580改 2TB 2015年製
＜付属品＞ この付属品全てで即稼働出来ます。
東芝HDDレコーダー DーM210
・Ｂ－ＣＡＳカード 赤カード
東芝 ブルーレイレコーダ DBR-W507（2016）新品２TB換装 30日保証
・リモコン 中古
SHARPAQUOSブルーレイBD-W550 使用１年程度
・同軸アンテナケーブル 新品
ソニー ブルーレイ BDZ-FT1000
・ＨＤＭＩケーブル 新品
FUNAI フナイ ブルーレイレコーダー FBR-HT1000 17年製超美品！
・電源ケーブル 本体直付け
予防保守！ＨＤＤ３倍大増量！清潔美品！すぐ使！東芝ＢＤレコーダーD-BZ510
・取扱説明書 初期設定マニュアル「図解」で誰でも楽々！！
Panasonic DMR-BWT520 Blu-rayレコーダー 1TB換装
設定終われば番組録画、再生 ダビングなどかんたんＯＫ
ソニー BDZ-ZW1000 2016年製
ＣＤ盤（パソコンで開けて接続・設定、応用編）
美品☆Panasonic ブルーレイ DMR-BW690☆2TB(2000GB)
Panasonic DMR-4CS201 WHITE
＜その他事項＞
TOSHIBA REGZA ブルーレイレコーダー DBR-T101
本体の動作確認は実施していますので、安心して使用ができます。
W録（裏番組もOK）対応 東芝ブルーレイ DBR-Z110 動作良品
本体は新品では御座いません中古品です。
【サービス品】パナソニック Blu-rayレコーダー DMR-BR500
外観状態の判断は当方の主観です。外観重視の方はお断り！！
送料無料使用時間366H DIGA換装用大容量HDD 3.5インチ東芝4TB
新品の様な思いでの購入は十分に考えてご検討をお願いします。
ブルーレイレコード
また、神経質のお方様にはご購入をお控えください。
2018 東芝HDD&ブルーレイディスクレコーダー DBR-T2008
パナソニック BD ブルーレイレコーダー DMR-BW870 1TB 動作品
送 料 全国一律 出品者が負担します。
W録（裏番組もOK）対応 東芝ブルーレイ DBR-Z110 動作良品 ③
安心のメルカリ便（ヤマト宅急便）でお届けします。
SHARP AQUOS ブルーレイ BD-UT1100
ブルーレイレコーダー パナソニック DMR-BWT520
DBR-Z620
初期設定で図解マニュアルを付属しています。誰でも 楽々短時間で設定完了！当店のオリジナル取説”好評です！！動作良品の出品です！！２番組同時録画（裏番組を録画ＯＫ） 「ＲＥＧＺＡ仕様」「ダビング１０」 ＜商品紹介＞ 動作良品 メーカー 東芝製 本体カラー ブラック系 仕 様 ブルーレイ・レコーダー 地デジ、ＢＳ／ＣＳ ２チューナー ＜動作確認＞地デジ、ＢＳ／ＣＳ受信 良好動作確認出来ました 〇ＨＤＤ⇒ディスクへのダビング出来ました 〇ＤＶＤーＲ・ＲW ダビング 出来ました 〇ＤＢーＲ，ＲＥ ダビング 出来ました 〇ＤＶＤドライブ ＢＤ、ＤＶＤ再生動作 〇 市販ＤＶＤ再生 出来ました 〇 市販ＢＤ再生 出来ました 〇以上 動作を保証致します。＜付属品＞ この付属品全てで即稼働出来ます。・Ｂ－ＣＡＳカード 赤カード・リモコン 中古・同軸アンテナケーブル 新品・ＨＤＭＩケーブル 新品・電源ケーブル 本体直付け・取扱説明書 初期設定マニュアル「図解」で誰でも楽々！！ 設定終われば番組録画、再生 ダビングなどかんたんＯＫ ＣＤ盤（パソコンで開けて接続・設定、応用編）＜その他事項＞本体の動作確認は実施していますので、安心して使用ができます。本体は新品では御座いません中古品です。 外観状態の判断は当方の主観です。外観重視の方はお断り！！新品の様な思いでの購入は十分に考えてご検討をお願いします。また、神経質のお方様にはご購入をお控えください。送 料 全国一律 出品者が負担します。 安心のメルカリ便（ヤマト宅急便）でお届けします。