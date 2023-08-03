最も優遇の ヘアピン　ヘアクリップ　ぱっちんピン　髪留め　ヘアアクセサリー　パッチンピン その他

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専用ページをおつくりいたします。

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1点250円

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5点以上で心ばかりですがお値引きいたします。

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送料は5点以上お求めで出品者負担とし

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4点までは購入者様負担でお願いいたします。

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(発送方法はご希望に合わせます)

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海外ノーブランド品となりますので

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クリアタイプの接着剤のはみ出しや

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製作過程において

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小さな黒の点のようなもの小傷がついているものが

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ございます。

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ご購入の際には予めご了承下さいませ。

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クリップ部分のかたさは個体差がございます。

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全て同一ではありません。

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また、クリップの色も製造ロットによりゴールド、シルバーとございます。

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他に気になることがあれば事前にコメントをお願い致します。

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普通郵便での発送の場合、土日祝日の配達がないため

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お届けまでに日数を要します。

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いつ届きますか？等の質問にはお答えできませんので

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ご了承ください。

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

お好みのものを1点から♡コメントにて希望のものを伝えていただけましたら専用ページをおつくりいたします。1点250円5点以上で心ばかりですがお値引きいたします。送料は5点以上お求めで出品者負担とし4点までは購入者様負担でお願いいたします。(発送方法はご希望に合わせます)海外ノーブランド品となりますのでクリアタイプの接着剤のはみ出しや製作過程において小さな黒の点のようなもの小傷がついているものがございます。ご購入の際には予めご了承下さいませ。クリップ部分のかたさは個体差がございます。全て同一ではありません。また、クリップの色も製造ロットによりゴールド、シルバーとございます。他に気になることがあれば事前にコメントをお願い致します。普通郵便での発送の場合、土日祝日の配達がないためお届けまでに日数を要します。いつ届きますか？等の質問にはお答えできませんのでご了承ください。kanelwunderkincoロンハーマンelliamayボンポワンbonpoint Misha and puffbontonBebe organic Bobo choses こどもビームスCaramel #北欧デザイン#コンゲススロイド#caramel#bonton#tocotovintage#liewood#mishaandpuff #kongessloejd#bonpoint#zarakids#organiczooお好きな方に ☺︎

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