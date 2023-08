2023年モデル 大人気コストコサーフボード 8ft

世界的に有名なサーファー、ジェリー・ロペスによってデザインされたソフトトップサーフボード。

[商品詳細]

-8ft(約240cm)

-幅57cm

-厚み約8cm

セット内容はロングボード、フィン、リーシュの3点セットになります。

Beach Access Softboards ワックス不要タイプ)

新品未使用品ですが、パッケージの擦れや汚れ、折れ等があることご理解いただける方のみ購入をお願いいたします。

ご覧いただきありがとうございます。

大阪市淀川区周辺での直接引き渡し希望しております。

#コストコ

#サーフィン

#サーフボード

#ソフトボード

#ファンボード

#スポンジボード

#初心者ボード

#ジェリーロペス

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

2023年モデル 大人気コストコサーフボード 8ftGerry Lopez ジェリーロペス とのコラボしたモデル世界的に有名なサーファー、ジェリー・ロペスによってデザインされたソフトトップサーフボード。 浮力があるのとトライフィンで初心者も楽しめる最高のボードです!シングルフィンにも取り付け可能ですので、玄人さんも波のない日など十分楽しめます!オールラウンドなパフォーマンスが可能。初心者から上級者まで楽しめる最適なサイズと形状です。 [商品詳細] -8ft(約240cm) -幅57cm -厚み約8cm セット内容はロングボード、フィン、リーシュの3点セットになります。新品未使用品ですが、パッケージの擦れや汚れ、折れ等があることご理解いただける方のみ購入をお願いいたします。8ft Gerry Lopez ジェリーロペス サーフボード ロングご覧いただきありがとうございます。初心者も玄人も楽しめる最高のボードです!セット内容はロングボード、フィン、リーシュの3点セットになります。新品未使用品ですが、パッケージの擦れや汚れ、折れ等があることご理解いただける方のみ購入をお願いいたします。大阪市淀川区周辺での直接引き渡し希望しております。#コストコ#サーフィン#サーフボード#ソフトボード#ファンボード#スポンジボード#初心者ボード#ジェリーロペススポンジボード ソフトボード 8ft サーフィン Gerry Lopez 8' Foam Surfboard フィン&コード付き MID length ウェーブストーム

