【即購入OK!】

清木場俊介LIVE EXILEATSUSHI BluRay

箱の状態若干、汚れや傷あります。

中古で購入後日の当たらない場所で保管しておりました。

ステッカーは折れないように付属の歌詞カードの中に入れてお送りします。

【配送について】

1〜2日で丁寧に梱包し発送するよう努めます。

【その他】

商品の状態など気になる点は購入前にご確認下さい。

商品の状態は出来るだけお伝えするようにしておりますが素人確認の為、確認漏れや判断の相違などあるかもしれません。

ご理解頂ける方のみご購入の程よろしくお願いします。

すり替え防止の為返品、返金、クレームなど対応できかねますのでご了承下さい。

値下げは現在考えておりません。

その他の出品も行っておりますのでサイズの許す限りまとめて発送できますので、送料分値引き可能です。

併せてご購入されたいものがあればご相談下さい。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

