❇️はじめに

ルイヴィトン メンズ ワンポイントモノグラム Tシャツ サイズX L

ご覧頂き、ありがとうございます☺️

東京2929マン様専用

お手数ですが、プロフィールもご確認お願いします。

blurhms POSTPUNK Print Tee BIG ブラック2



XL 古着 デザイン Tシャツ 黒 ブラック



stussy カールラガーフェルド 追悼tシャツ

他にも人気ブランドの古着を多数出品しています❗️

Kith x Star Wars vintage tee



NIKE✖︎OFF-WHITE TシャツMサイズ 新品未開封【送料込み】

ストリートブランド

Badfriend B&E T-Shirts XL Tシャツ

Supreme・STUSSY・BlackEyePatch・FR2・KEBOZ など

[マワポンピ様専用]【訳あり】vaultroom×zeta コラボTシャツ



アイアンメイデン M ブラック バンT ロック メンズ 古着 半袖 Tシャツ

ドメスティックブランド

Marilyn Manson tシャツ ② Mサイズ マリリン・マンソン

HYSTERIC GLAMOUR・Y-3・COMME des GARCONS など

【人気XLサイズ】シュプリーム tシャツ センターロゴ 定番人気カラー 即完売



値下げしました。新品未使用WIND AND SEATシャツ オキシクリーン

幅広いアイテムを取り揃えています(^^)

ラスト1枚 サイズM HUMAN MADE VICTOR VICTOR Tシャツ



visvim 22SS JUMBO TEE S/S N.F.S Tシャツ 4

他にも90sやヴィンテージ系も出品していこうと思っています!

NIRVANA IN UTERO OFFICIAL TEE



Akira Arm Tee Supreme アキラ シュプリーム Tシャツ 白S



OutKast Stankonia Rap Tee L アウトキャスト Tシャツ

⬇️タップすると一覧が見れます⬇️

【限定品】Drew house Tokyo pop up Tシャツ Lサイズ

#古着屋じらふぁ

【ビッグロゴ、アニマル柄】STUSSY動物園Tシャツ古着ストリートLメキシコ製



Red Hot Chili Peppers 1991年ヴィンテージTシャツ 美品



モンクレール Tシャツ 肩ロゴ

☑️出品している商品は、全て1点モノになりますので、

007 Golden eye ダブルオーセブン ゴールデンアイ Tシャツ

売り切れる前に、お早めにご購入願えればと思います。

【人気ボーダー】シュプリーム センターロゴボーダー半袖Tシャツ ビッグサイズ



【Ralph Lauren】ロゴが可愛い!ポロベア Tシャツ



希少 USA製 stussy シャドーマン Tシャツ ヴィンテージ 半袖 黒



US古着【ハーレーダビッドソンピンナップガール カットオフTシャツ】メンズ2XL



新品 Girls Don't Cry SYD L Tシャツ VERDY 希少

✳️商品情報

BLACK エルビラ 三代目 Lサイズ 登坂 Tシャツ 新品未使用

・ブランド:Supreme / シュプリーム

マリリンマンソン Marilyn Manson 00s Tシャツ XXL

・色柄:黒 / ブラック

SAINT MICHAEL 22SS × DENIM TEARS S/S TEE

・サイズ表記:L

ヴィンテージ ヒステリックグラマー 肉厚 Tシャツ 初期タグ サイズL スカル

・素材:綿 100%

Steve Harvey【XL】#1 comedian in America

・状態:USED

Supreme メッシュストライプポケットTシャツ Sサイズ



【稀少】 supreme シュプリーム USA製 センターロゴ ユニセックス



Yohji Yamamoto POUR HOMME 半袖 シャツ ブラック M

購入先:ブランドリユース店

supreme Printed Pocket Tee ノースフェイスTNF

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

KAJA 専用です

質屋・古物市場・ストア商品

ジョングクCalvin Klein カルバンクライン Tシャツ

鑑定済商品

Supreme LA box logo tee Lサイズ



SAINT LAURENT サンローラン リバースTシャツ サイズM



[新品]PopSmoke x Vlone Hawk 'Em ブラック Tシャツ③



HERMES 半袖ニット

※ 見る端末、写真撮影による色合いの誤差で、

朝倉未来vs萩原京平 Tシャツ RIZIN LANDMARK vol.1

実物とは若干色合いが異なる場合がありますm(__)m

小林航様専用 RGOA Tシャツ 3枚セット



【一点物】オールドステューシーSTUSSYタイダイTシャツ希少ラスタビッグロゴ



90s ザ・キンクス The Kinks バンドTシャツ ツアーTシャツ 貴重



VOGUE JAPAN × FRAGMENTDESIGN 20周年記念Tシャツ

✳️サイズ詳細 (単位:cm)

【人気Lサイズ】シュプリーム☆ビッグロゴ 希少デザイン Tシャツ 即完売モデル

平置き採寸

新品未使用品 販売終了品 ゴローズ Tシャツ キムタク着用 私物 サイズL

・着丈 74

23SS 新作 CELINE プリント オーバーサイズTシャツ

・身幅 58

ロエベ コットンTシャツ L

・肩幅 55

Supreme / Castelli Cycling Jersey

・袖丈 21

クレヨンしんちゃん Tシャツ F 白 90s 当時物 ヴィンテージ アニメ 春夏



うう様専用

✳️ショップ紹介

【入手困難美品!】ゴーシャラブチンスキー☆センターロゴTシャツ☆L☆スペイン製



BALENCIAGA tシャツ



ソウシオオツキ 大仏Tシャツ

☑️当店の商品は、送料無料・24時間365日即購入OK‼️

GUCCI(グッチ)ビンテージ風コットンロゴTシャツRED サイズ M



Disney



《US古着》ビリーアイリッシュ バンド ロックT 半袖 Tシャツ メンズM

☑️値下げ交渉やご不明な点がございましたら、

ダブファクトリー ヴィンテージ 90年代

ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい(^^)

BURBERRYLondon

フォロワー様・複数購入の方は更にお値引きいたします⭐️

BRIEFING GOLF/モックネックシャツM ネイビー



タイムセール 古着90s FUBUフブ USAゲームシャツ オーバーサイズ M



ennoy / エンノイ S/S Border T-Shirt

⬇️タップすると一覧が見れます⬇️

80's NEW KIDS ON THE BLOCK ヴィンテージ Tシャツ

#古着屋じらふぁ

スーサイダルテンデンシーズtシャツ 80s ビンテージ



human made girls don't cry コラボTシャツホワイトデー



エルメスメンズセーター3点まとめてお得set



90s ナイキNIKE白タグ 全豪オープンTシャツヤケあり

✳️発送期間

RickOwens Stussy Tシャツ国内正規品 ステューシー ストゥーシー

補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。ご購入から1、2日以内に発送させて頂きます⭕️

GUCCI グッチ クリスナイト自画像Tシャツ 未使用



supreme フレイムロゴT



お値下げ、大人気正規品GUCCIシリーズ白、希少なLサイズ



マーティンローズ martine rose ユニフォーム Tシャツ



tシャツ グレー プリントt

✳️さいごに

drewhouse ドリューハウス Tokyo popup 限定Tシャツ S

いつもご利用ありがとうございます(^^)

ESSENTIALS 半袖Tシャツ オフブラック

皆さんがみてるだけでもワクワクするような商品を出品できるよう努めていきます!

ハードロックカフェ 1971-1991アニバーサリーTシャツ



【希少】【美品】NIKE Tシャツ/オレンジタグ復刻/風車/Sサイズ

是非お気に入りの一点を見つけていってください☺️

SCRIPT POLO / HUF ポロシャツ



新品 USA製 00s THREE 6 MAFIA 半袖スカルTシャツ 3XL

管理番号:k3051

商品の情報 商品のサイズ L ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

❇️はじめにご覧頂き、ありがとうございます☺️お手数ですが、プロフィールもご確認お願いします。 他にも人気ブランドの古着を多数出品しています❗️ストリートブランドSupreme・STUSSY・BlackEyePatch・FR2・KEBOZ などドメスティックブランドHYSTERIC GLAMOUR・Y-3・COMME des GARCONS など幅広いアイテムを取り揃えています(^^)他にも90sやヴィンテージ系も出品していこうと思っています! ⬇️タップすると一覧が見れます⬇️ #古着屋じらふぁ☑️出品している商品は、全て1点モノになりますので、売り切れる前に、お早めにご購入願えればと思います。✳️商品情報・ブランド:Supreme / シュプリーム・色柄:黒 / ブラック・サイズ表記:L・素材:綿 100% ・状態:USED購入先:ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品 ※ 見る端末、写真撮影による色合いの誤差で、実物とは若干色合いが異なる場合がありますm(__)m✳️サイズ詳細 (単位:cm)平置き採寸・着丈 74・身幅 58・肩幅 55・袖丈 21✳️ショップ紹介☑️当店の商品は、送料無料・24時間365日即購入OK‼️☑️値下げ交渉やご不明な点がございましたら、ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい(^^)フォロワー様・複数購入の方は更にお値引きいたします⭐️ ⬇️タップすると一覧が見れます⬇️ #古着屋じらふぁ✳️発送期間補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。ご購入から1、2日以内に発送させて頂きます⭕️ ✳️さいごにいつもご利用ありがとうございます(^^)皆さんがみてるだけでもワクワクするような商品を出品できるよう努めていきます!是非お気に入りの一点を見つけていってください☺️管理番号:k3051

商品の情報 商品のサイズ L ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

HUMAN MADE/Girls Don'T Cry Graphic Tシャツ1vintage 紺タグ USA製 stussy ステューシー ポケット Tシャツyardsale ボーダー TシャツLOEWE ロエベ 千と千尋 コラボ tシャツ~RATS FLY WHEEL SS TEE フライボール TシャツWBC MVP受賞記念 キャップ・大谷翔平Tシャツ XLサイズ ネイビー白M tee Tシャツ みなとみらい限定 レア ロンハーマン RHC 新品【即日発送】美品!KISS ARMY Tシャツ バンT オフィシャル90s ときめきメモリアル 藤崎詩織 コナミ ビッグプリント アニメ 白Tシャツyasumasa様専用ページ Tシャツ2点