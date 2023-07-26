お気に入りの MM6 専用 ジャパニーズトートバッグ 大 メッシュ BLACK トートバッグ

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カラー···ブラック

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柄・デザイン···無地

美品CHANELトートバックココマークロゴプラショルダーチェーン

バッグサイズ···A4サイズ収納可

タグ付き✨未使用品 ゲラルディーニ リバーシブルトートバッグ ソフティ A4収納



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BuyMaで購入したマルジェラのジャパニーズトートバッグです.*・゜ .゜・*.

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お色はblackです。

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数ヶ月使用しておりました。

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メッシュタイプ

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大きいサイズです！

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使用感等ご確認の上ご購入お願いいたします。

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商品の情報 ブランド エムエム6メゾンマルジェラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Ｃｉｔｙ Ｂｏｙ様専用5/30 16時30分までカラー···ブラック柄・デザイン···無地バッグサイズ···A4サイズ収納可BuyMaで購入したマルジェラのジャパニーズトートバッグです.*・゜ .゜・*.お色はblackです。数ヶ月使用しておりました。メッシュタイプ大きいサイズです！使用感等ご確認の上ご購入お願いいたします。よろしくお願いいたしますm(_ _)m

商品の情報 ブランド エムエム6メゾンマルジェラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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