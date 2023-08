当季大流行 ゴローズ 金イーグル印台オールド ネックレス

◼️原宿ゴローズで、購入しました。

◼️金イーグル印台オールドです。

◼️少しなら、割引も可能です。【応相談】

◼️交渉中でも、購入者優先です。【先着】

◼️自宅保管品になります。【中古品】

◼️ご質問等は、購入前にお願いします。

◼️疑り深い方や、アンチコメントをされる方は、直接原宿ゴローズや、委託店に並んでください。【ブロック対応】

◼️返品可能です。一方的な理由等は、お断りする場合があります。【すり替え防止】

◼️上記を、ご理解ご納得の上購入してください。【トラブル防止】

#ゴローズ

商品の情報 ブランド ゴローズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

