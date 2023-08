流行に 大滝詠一 未使用レコード+メガジャケ+3カード〔 Happy 〕 Ending 邦楽

〔 大滝詠一 - Happy Ending 〕レコード

レーベル / 品番‥Niagara Records SRJL-1140

● デビュー50周年記念盤 / 初回特典 メガジャケとポストカード3パターン付属

● 曲 / LIST

A1 Niagara Dreaming

A2 幸せな結末 (Album Ver.)

A3 ナイアガラ慕情

A4 恋するふたり (Album Ver.)

A5 イスタンブール・マンボ

A6 Happy Endで始めよう (バカラック Ver.)

B1 ガラスの入江

B2 Dream Boy

B3 ダンスが終わる前に

B4 So Long

B5 Happy Ending

■ コンディション

〔レコード‥‥M〕未使用

〔ジャケット‥NM〕自宅保管品 保管に伴う外袋に少しすれあり / 詳細は写真でご確認ください

〔表記〕 S‥新品 / M‥新品同様 / NM‥新品に近い / EX+‥美盤美品 / EX‥良好並品 / EX-‥ややダメージ / VG+‥ダメージ小 / VG‥ダメージ

■ 送料無料

* まとめてお取引 / 同梱割引できます * 梱包は梱包用とリサイクルの両資材を利用しております

未使用レコード+メガジャケ+3カード〔 大滝詠一 Happy Ending 〕ハッピーエンディング 幸せな結末 Niagara ナイアガラ / 山下達郎 細野晴臣

