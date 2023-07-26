お気に入り vintage ユーロ　ワークジャケット　モールスキン ブルゾン

Item：ワークジャケット モールスキン カバーオール

完売モデル heron preston フリースジャケット 18aw 定価13万



期間限定値下 Kiko kostadinov 23ss ブルゾン

Brand：vintage

ペレペレ ジャケット



VLONE Jail Jacket

Size：身幅56 着丈75 袖丈65

大人気✨DAKS ダックス GOLF★【M】メンズ✨ブルゾン アウター



Green Briar フィッシャーマンズオイルコート

Colors：ピンク オレンジ

専用‼️ シーピーカンパニー ジャケット ネイビー 美品‼️



Antonio Vattev 22aw

Material：恐らくコットン1000%

barbour international 125th anniversary



C.P. COMPANY 18AW Reversible Shell JKT

Condition：USED

【アニマル総柄裏地】L.L.Bean ハンティングジャケット カバーオール



patagonia パタゴニア レトロカーディガン フリース レトロX USA

Memo:

R.M.GANG ファー ブルゾン

古着屋で購入した、ヴィンテージのワークジャケット。タグ等はなくスタッフ曰くユーロ物の古い一着だそう。モールスキンのようなクタクタな生地感にこの色。最高。着心地もよく、これからの季節活躍しそうな一品。是非。

WACKO MARIA×Lee ストームライダー M



超美品 Supreme ブルゾン ジャケット 幾何学模様 ロゴ ジップアップ

ご質問等ございましたらコメントお待ちしてます！

専用【バブアー/Barbour◆ビデイル/BEDALE オイルジャケット】



NAMACHEKO ナマチェコ 22AW ジップブルゾン S

※フォロワー割引きしております！！！

最終値下げ バブアーインターナショナル 3ワラント【オイル少なめ】

「フォローしました」とコメントしていただき、確認出来次第商品の値段に応じてお値下げさせていただきます！

エルエルビーン チンスト付き ハリントンジャケット



良品 BBP ×busy bee VARSITYジャケット XL エンジ

主情報〜

90's Burberrys バーバリー ライナー付き ブルゾン 玉虫色

・学生で、平日昼間の返信が遅めです！

[正規品][美品]バレンシアガ スポーティーBスーツ ナイロンジャケット

・基本的に夜に出品！！

カーハートアクティブジャケットフルジップブルゾン皮ロゴダック地（550）

・身長179cm・体重63〜66kg

ドラえもんカラー ターコイズ×ゴールド パタゴニア シンチラスナップT

・ペット無・喫煙無

【ボア】ZARA♡総柄♡オーバーサイズ♡めちゃかわ♡フーディ



Supreme Reaper Work Jacket j7

・サイズ感などに関しまして分からないことがあればコメントお待ちしております。

THE NORTH FACE スウィートウォータープルオーバーバイオ

例）着画みたい！ 袖みたい！ みたい！

flower design leather jacket



50年代 Lee 91-B ビンテージ

〜配送方法について〜

paria farzaneh ナイロンジャケット

福岡県在住です！衣類 衣類に関しましては、宅急便コンパクトなどコンビニから送らせていただきます！基本らくらくメルカリ便です！！

ネイバーフット ワークジャケット



スタンダードカラートラックジャケット

不備などのないようにがんばります。

カーハート デトロイトジャケット 希少カラーフルスイング 裏地フリース

是非商品を見ていってください！

BLACK LABEL ブラックレーベル フード付きダブルジップ ブルゾン M



【Eddie Bauer】USA製 黒タグ

閲覧していただきありがとうございました！

バブアー ビデイル SL サイズ40 Barbour Bedale SL



RJB STEADY BLUE★コットン★ドリズラージャケット★サイズ42

50s 60s 70s 80s ブラックモールスキン フランス フレンチミリタリー 軍もの

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 やや傷や汚れあり

Item：ワークジャケット モールスキン カバーオールBrand：vintageSize：身幅56 着丈75 袖丈65Colors：ピンク オレンジMaterial：恐らくコットン1000%Condition：USEDMemo:古着屋で購入した、ヴィンテージのワークジャケット。タグ等はなくスタッフ曰くユーロ物の古い一着だそう。モールスキンのようなクタクタな生地感にこの色。最高。着心地もよく、これからの季節活躍しそうな一品。是非。ご質問等ございましたらコメントお待ちしてます！※フォロワー割引きしております！！！「フォローしました」とコメントしていただき、確認出来次第商品の値段に応じてお値下げさせていただきます！ 主情報〜・学生で、平日昼間の返信が遅めです！・基本的に夜に出品！！・身長179cm・体重63〜66kg・ペット無・喫煙無 ・サイズ感などに関しまして分からないことがあればコメントお待ちしております。例）着画みたい！ 袖みたい！ みたい！〜配送方法について〜福岡県在住です！衣類 衣類に関しましては、宅急便コンパクトなどコンビニから送らせていただきます！基本らくらくメルカリ便です！！ 不備などのないようにがんばります。是非商品を見ていってください！閲覧していただきありがとうございました！50s 60s 70s 80s ブラックモールスキン フランス フレンチミリタリー 軍もの

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 やや傷や汚れあり

LEVI’S STA-PREST スタプレ ジャケットダリーズ DALEE'S ウール ジャケットREGRO 20s アーミー【新品】KAPTAIN SUNSHINE Harrington Jacket Mヴィンテージ アーカイブ archive エディスリマン テディ ブルゾン