世界的にタイBLドラマブームの火付け役となった2getherでダブル主演を務め、F4ではKavin役を務めたWin君のプロデュースブランドVELENCEの新作Hawaii Shirtです。

結婚式で数回着用しただけなので、とても綺麗な状態です。

バンコクのVELENCEポップアップショップで購入しました。

Shade of Summer Collectionという名前の通り、夏にピッタリの半袖ボタンシャツです。

インナー+シャツで、シックながらも開放的なファッションも楽しめます。

夏のイベントやバカンスにピッタリの1着だと思います。

暑い夏もこのシャツを着ることで、お出かけが楽しくなってきます♪

◆商品:VELENCE Shade of Summer Collection Hawaii Shirt ×1点

◇カラー:オフホワイト

◇サイズ:Mサイズ(肩幅52cm、胸囲112cm、身幅56cm、着丈76cm、身丈77cm、袖丈25.5cm)

◇重量:190g

※確認のため、一度袋から出しております。

★★以下ご了承の上、ご購入ください★★★

・海外からの輸送時に緩衝材等で保護していますが、輸送時の衝撃により折れ跡、傷跡、凹み跡、ゆがみ等がある場合がございます。

・サイズや重さ等は素人採寸の為、多少の誤差がある場合がございます。

・お使いのモニター画面によっては現物の色と若干異なる色に見える場合がございます。

・新品未使用品を一つ一つ検品していますが、海外製品のため、多少の繊維ほつれ、縫製の甘い部分、プリント剥がれ等がある場合がございます。

#2gether #brightwin #bright #win

#Bright Vachirawit

#BL #GMMTV

#映画化 #タイBL #タイドラマ #タイ沼

#花より男子 #花男

#F4Thailand #Tharm #Kavin #Shooting Star #side by side

#ASTRO stuffs #sustinable material

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

