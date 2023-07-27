【アウトレット☆送料無料】 ディアゴスティーニ 《ディズニー・カリフォルニア》ジオラマ模型 全100巻 模型/プラモデル

ご覧いただきありがとうございます(*^^*)

アオシマ製1/12 Z400FX プラモデル



タミヤ 1/6 HONDA CB750 FOUR Dream ホンダ

ディアゴスティーニ

マルイ ケンメリ パールホワイト ニチモ へんぺい足 ホワイト

週刊「マイ・ディズニーランド」

TAMIYA ホンダ ハーレーダビットソン FLH 1200 1/6スケール

カリフォルニア州アナハイムのディズニーランド のジオラマ模型です。

GS50 即購入❌ 説明欄必読

☆ジオラマフィギュア

✨希少✨未使用品✨ タミヤ 1/72 海上自衛隊魚雷艇 PT-15

☆専用ディスプレイケース

フジミ模型 神道丸 特典付 1/32【値引不可】

☆冊子100冊

HG 水星の魔女 6体 未組立 バンダイ プラモデル

☆バインダー5冊

popola様 ジャンク 超合金ロボット まとめ売り



S.H. フィギュアーツ 重甲ビーファイター 3セット おまけ付き

フィギュアとケースは未開封です。

甲竜伝説ヴィルガスト英雄物語2仲間たちの章 4 決戦の章セット ポスター付き

フィギュアは透明のプラスチックが経年劣化で変色している物もあります。また、当時飾る予定でいたので、間違えないように番号を記入してました。(写真参照)

METAL BUILD メタルビルド クロスボーン・ガンダムX-0フルクロス



フレームアームズ FAガール メガミデバイスジャンクセット

冊子はバインダーに納めてあります。

MG ズゴック、シャアズゴック、ゴッグ



完成品 1/700ウォーターラインシリーズ 日本海軍 重巡洋艦 三隈 プラモデル

★発送方法は未定★

メガミデバイス スサノヲ heyna 限定フェイスパーツ2種 いのう商店3周年

いくつかに分けて発送になると思います。

LEGO 互換 TOYOTA SRS ピックアップトラック

近くの方は直接お渡しも考えております。

レゴ キャッスル軍団 LEGO

こちらの商品は週末のみの発送です。

アオシマ 日野 プロフィア テラヴィ FW No.11 ヘビーフレイト



METAL COMPOSITE ウイングガンダム Early Color

ご相談などありましたら、コメントからお願いいたします。

MG 1/100 ゼータプラス、ユニコーンver.ゼータプラス未開封未組み立て

自宅保管のため、ご理解のある方のみご購入をお願いいたしますm(_ _)m

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきありがとうございます(*^^*)ディアゴスティーニ週刊「マイ・ディズニーランド」カリフォルニア州アナハイムのディズニーランド のジオラマ模型です。☆ジオラマフィギュア☆専用ディスプレイケース☆冊子100冊☆バインダー5冊フィギュアとケースは未開封です。フィギュアは透明のプラスチックが経年劣化で変色している物もあります。また、当時飾る予定でいたので、間違えないように番号を記入してました。(写真参照)冊子はバインダーに納めてあります。★発送方法は未定★いくつかに分けて発送になると思います。近くの方は直接お渡しも考えております。こちらの商品は週末のみの発送です。ご相談などありましたら、コメントからお願いいたします。自宅保管のため、ご理解のある方のみご購入をお願いいたしますm(_ _)m

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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