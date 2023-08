LOEWEロエベ ブロンズ ショルダーバック

ご覧いただきありがとうございます。

日のあたり方で全く違う感じに撮れてしまいましたが、

1枚目の写真が1番近いお色です。

保管時のシワができてしまいました。

特にバック裏面にシワが多いです。4枚目の写真

目立ったダメージはないと思っていましたら…

内側のタグの写真を撮ろうかとファスナー部分をめくり上げたところ、9枚目の写真

10枚目の写真のようなハゲがありました。

めくりあげなければ見えません。

その他、内側のレザーにベタつき等はございません。

ご使用には全く問題ないと思いますがお安く出品致します。

サイズ 縦約 23㎝

横約 27㎝

幅約 13㎝

ショルダー45㎝~82㎝

柄・デザイン···無地

素材···本革

バッグサイズ···A4サイズ収納可

商品の情報 ブランド ロエベ 商品の状態 やや傷や汚れあり

